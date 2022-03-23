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يصاب المريض بالنوبات القلبية بسبب عدم تدفق الدم إلى الشريان التاجي وهذا الشريان عبارة عن الوعاء الدموي الذي يعمل على توصيل الدم إلى عضلة القلب، وقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث تلف في جزء من عضلة القلب أو تدمير عضلة القلب بصورة كلية، وكانت تنتهي النوبات القلبية تنتهي بالموت في الماضي أما في هذه الفترة، فإن الأشخاص الذين يصابون بنوبات قلبية يكونوا أحياء وذلك بسبب الوعي المتزايد في هذه الفترة يجب الاهتمام الحياة الشخصية من خلال ممارسة الرياضة وتناول أطعمة صحية. أشهر الأعراض حدوث الأزمات القلبية الإرهاق الغير المعتاد وهو من أهم وأشهر الأعراض الرئيسية التي قد تؤدي إلى حدوث أزمة قلبية وخاصة عند النساء.

حدوث ألم في البطن وخاصة غثيان المعدة عندما تكون المعدة فارغة أو ممتلئة وشعور بالتخمة والمعدة المتقلبة وهذه من أشهر الأعراض لحدوث الأزمات القلبية.

الأرق حيث أن إصابة الشخص بالأرق يدل على احتمالات الاصابة بالأزمات القلبية.

النفس القصير أيضاً من أشهر الأعراض التي تدل على احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية.

تساقط الشعر وهو مؤشر للإصابة بأزمة قلبية والذي يصيب الرجال فوق 50 عاما ولكن يوجد الكثير من النساء التي تقوم معرضة لتساقط الشعر أيضاً.

التعرق الشديد والغير المعتاد وهذا العرض يكون عند النساء أكثر من الرجال.

ضربات القلب الغير منتظمة.

ألم الصدر حيث يصاب الكثير من النساء والرجال بآلام في الصدر وهذه الآلام تزيد من احتمالات الإصابة بالجلطات القلبية. نتائج الإصابة بالأزمات القلبية يحدث فشل في القلب حيث يحدث دور شديد في الأنسجة القلبية وتصبح عضلة القلب غير قادرة على ضغط الدم بصورة طبيعية.

ضرر في صمامات القلب وقد تزداد هذه المشكلة وتؤدي إلى حدوث مشكلات أكبر تؤدي إلى الوفاة. طريقة تعديل نمط الحياة لمنع حدوث الأزمات القلبية يجب الامتناع عن التدخين بصورة تامة

كما يجب إجراء فحص لضبط نسبة الكولسترول في الدم بصورة مستمرة.

المحافظة على مستوى ضغط الدم.

ممارسة الرياضة باستمرار والحفاظ على الوزن.

ألا يتعرض المريض لأي توترات نفسية وأن نتغلب على العصبية الشديدة

ترك شرب الكحول والمخدرات. عمر شويل - جدة كيفية التنبؤ بخطر الأزمة القلبية قبل شهر من حدوثها إذا ظهرت هذه الأعراض المبكرة - ثقفني

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