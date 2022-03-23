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الكنافة من الحلويات المشهورة جداً في رمضان والمرتبط تحضيرها بحلول شهر رمضان المبارك، حيث يحب الجميع في مختلف الدول العربية تناول الكنافة بعد أداء صلاة التراويح مع القهوة أ والشاي، وكذلك يتم تقديمها للضيوف بعد مائدة الإفطار، ويوجد الكثير من الطرق لتحضير الكنافة في رمضان بأكثر من نكهة، لكن اخترنا لكم طرق جديدة لتحضير الكنافة في رمضان. طريقة عمل الكنافة الطرية زي المحلات المكونات نصف كيلو من الكنافة المجمدة.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من السكر.

علبتين من القشطة.

ست حبات متوسطة من الموز.

كوب من القطر. طريقة التحضير نرفع الزبدة على النار حتى تذوب تماماً.

نقوم بتفتيت الكنافة إلى قطع صغيرة قدر الإمكان ثم ضيفي لها السكر ثم نوزع عليها الزبدة وندمجهم جيداً.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر صينية فرن مناسبة وندهنها بالزبدة.

نقطع حبات الموز إلى حلقات متوسطة الحجم ثم نضيف لها القشطة ونقلب جيداً.

نحضر الصينية ونوزع فيها نصف كمية الكنافة ونضغط جيداً.

نوزع خليط القشطة و الموز فوق الكنافة ثم نضع الباقي من الكنافة.

يجب التأكد من تغطية الكنافة لطبقة الكريمة بالكامل.

ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تكتسب لون ذهبي جميل ثم نخرجها ونوزع عليها الشربات البارد. طريقة عمل الكنافة في المنزل المكونات نصف كيلو من الكنافة الشعر الطازجة.

ثلاثة أرباع الكوب زبدة مذابة.

كوبين من الكاسترد.

نصف كوب من الشوكولاتة السادة.

نصف كوب من كريم الحلويات.

10 حبات من بسكويت أوريو مكسرة إلى قطع صغيرة.

باكيت أوريو مفروم ناعم جداً.

قطر بارد. طريقة التحضير نوزع الزبدة على الكنافة ونمزجها جيداً.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر الأقماع المعدنية المخصصة للفرن ونلف الكنافة عليها، لكن يجب دهن الأقماع بالزبدة أو الزيت قبل عملية اللف.

ندخل أقماع الكنافة الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي.

نخرج الأقماع ونتركها تبرد قليلاً ثم ننزع الأقماع ونسقي الكنافة بالقطر ونتركها تبرد قليلاً.

نسخن الكريمة على نار متوسطة ثم نرفعها بسرعة ونضيف لها الشوكولاتة ونقلب حتى نحصل على صوص شوكولاتة متجانس. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة الأصلية وسر اللون الذهبي والقوام المثالي بطعم يجنن احلي من الجاهز - ثقفني

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