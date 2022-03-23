نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترطيب اليدين بعد غسيل المواعين وهذه طريقة تنعيم اليدين مهما كانت خشنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات من مشكلة جفاف اليدين ويبحثن عن طرق فعالة لترطيب اليدين بعد غسيل المواعين، لأن تعرض الجلد للمواد الكيماوية بشكل مستمر يسبب خشونة شديدة واسمرار لليدين وذلك يتطلب الحفاظ عليها باستخدام المرطبات الطبيعية التي تكون الحل الأفضل من الكريمات التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة.

ترطيب اليدين بعد غسيل المواعين

يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي من خلالها يمكن الحصول على أيدي ناعمة كالحرير، لكن لابد من الاستمرار على استخدامها.

وصفة الماء الدافئ وزيت اللافندر والفازلين

هذه الوصفة يمكن استخدامها يوميًا للحفاظ على اليدين من الجفاف، وتستخدم بعد الانتهاء من غسيل المواعين والأعمال اليومية التي يتم استخدام المواد الكيماوية فيها وذلك كالآتي:

المكونات

لتر من الماء الدافئ.

قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة واحدة من الفازلين الطبي.

تنعيم اليدين

يتم إحضار وعاء ووضع الماء الدافئ فيه، ويتم إضافة زيت اللافندر إليه.

ثم يتم تقليب الماء والزيت مع بعض جيدًا حتى يتداخل كل منهم مع الآخر.

يتم وضع اليدين في الماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تتخلص اليدين من الجفاف.

يتم تجفيف اليدين جيدًا، ثم يتم وضع الفازلين على الأيدي، ويتم توزيعه جيدًا ويترك حتى يمتصه الجلد تمامًا.

يفضل ارتداء قفازات قطنية لكي يمتص الجلد الفازلين ويعمل على الحفاظ على الرطوبة فيه.

أثناء قيامك بغسل الأطباق يمكنكِ وضع أي كريم مرطب واستخدام الجوانتي الطبي وفي حال كنتِ لا تستطيعي التعامل مع الأواني به يمكنكِ استخدام الأصابع فقط.

تكرر هذه الوصفة يوميًا للحصول على أيدي ناعمة ورطبة.

وصفة الليمون والسكر

تعمل هذه الوصفة على التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها وتستخدم كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ليمونة.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء صغير ويوضع فيه السكر، ويتم غمس الليمون في السكر ويتم فرك الجلد بحركات دائرية.

يترك الخليط على اليدين مدة لا تقل عن خمس دقائق.

تشطف اليدين بالماء الفاتر، وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

في نهاية مقال ترطيب اليدين بعد غسيل المواعين ذكرنا بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب اليدين والتخلص من الجفاف الموجود فيها، ولابد من الاستمرار على استخدامها للحفاظ على درجة رطوبة الجلد، وتظل اليدين دائمًا ناعمة.