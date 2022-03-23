تتبيلة الفراخ المشوية بالفرن مثل المطاعم وسر نكهة الدجاج المشوي القوية

تبحث الكثير من ربات المنزل عن تتبيلة الفراخ المشوية بالفرن التي يفضلها الكبار والصغار، وتعتبر من أشهى الطرق التي يتم تحضير الفراخ بها، ويمكن تناولها مع المعكرونة والسلطة، أو مع الخضروات المختلفة، أو مع العيش والطحينة، ويمكن تحضيرها بكل سهولة وبخطوات بسيطة يمكن التعرف عليها من خلال هذا المقال.

تتبيلة الفراخ المشوية بالفرن

يكمن السر في طعم الدجاج المشوي اللذيذ في التتبيلة التي يتم تحضيرها ووضع الفراخ بها قبل شويها، والتي لا تحتاج لمكونات كثيرة أو مكلفة ويتم تحضيرها كالآتي:

المكونات

أربع ملاعق كبيرة من معجون الصلصة.

ربع كوب من الخل الأبيض.

3 ملاعق من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من كل من البابريكا، الثوم البودر، البصل البودر.

ملعقة صغيرة واحدة من كل من الكركم، الكزبرة الجافة، مسحوق الزنجبيل، مسحوق القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من كل من الملح، والفلفل الأسود.

نصف كوب من الماء.

طريقة الدجاج المشوي بالفرن

يتم غسل الفراخ جيدًا باستخدام الدقيق للتخلص من الدم ورائحة الزفارة الموجودة بها.

يتم عمل ثقوب في الدجاج باستخدام خلة الأسنان قبل وضعها في التتبيلة لكي تدخل التتبيلة بين طبقات اللحم، وهذا هو سر النكهة القوية.

ثم يتم إحضار بولة تكفي لوضع الدجاج فيها.

توضع جميع المكونات الجافة أولًا ويتم تقليبها جيدًا.

بعدها توضع بقية المكونات السائلة ويتم تقليبها مع المكونات الجافة جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم إضافة الماء للخليط حتى يتم تخفيفه، ويتم تقليب الخليط.

توضع الفراخ في الوعاء ويتم تقليبه في الخليط جيدًا حتى يدخل الخليط في جميع أجزاء الفراخ.

تُترك الفراخ في الثلاجة مدة لا تقل عن ثلاثة ساعات حتى تتشرب التتبيلة جيدًا.

يتم وضع الفراخ على الشواية للحصول على ألذ وأشهى دجاج مشوي.

تقدم الفراخ مع المكرونة أو الأرز الأبيض والطحينة.

في نهاية مقال تتبيلة الفراخ المشوية بالفرن ذكرنا جميع المكونات التي لا بد أن تتواجد داخل التتبيلة، لكي يتم تحضير الدجاج المشوي بألذ طعم له، وذكرنا الخطوات التي لا بد من الالتزام بها للحصول على أفضل مذاق للدجاج، وتكون أفضل من التي تباع في الخارج.