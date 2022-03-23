طريقة عمل بطاطس ودجز مقلية ومقرمشة مثل المطاعم بالتتبيلة الأصلية

يرغب البعض في معرفة طريقة عمل بطاطس ودجز مقلية باعتبارها من أشهى وألذ أطباق المقبلات على الإطلاق التي تقدم في أشهر المطاعم ويعشقها الكبار والصغار لما لها من طعم مميز ورائحة وشكل جذاب، يعود أصل هذه البطاطس إلى المطبخ الفرنسي الرائع الذي يتميز بتقديم أحلى المأكولات وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة عمل بطاطس ودجز مقلية

البطاطس الودجز من أشهى الأطباق التي يفضلها الكثيرون باعتبارها من الأطباق السهلة اللذيذة التي يتطلب إعدادها تطبيق الخطوات التالية:

المكونات

كيلو واحد من البطاطس.

ملعقتان من الدقيق المنخول مرتين.

ملعقة من الزعتر البري المجفف.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

½ ملعقة من البصل البودرة.

القليل من الثوم البودرة.

رشة من الكاري.

ربع ملعقة من الكمون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

¼ ملعقة من الفلفل الأحمر الحار لمحبي المذاق الحار.

زيت غزير للقلي.

بطاطس ودجز مقرمشة مثل المطاعم

تغسل البطاطس جيدًا للتخلص من الأتربة، ثم يتم كحت الطبقة الخارجية بدون تقشير.

ثم تقطع إلى شرائح متوسطة الحجم سميكة نوعاً ما.

توضع الشرائح المقطعة في وعاء مملوء بالماء والملح لمدة 10 دقائق فقط.

يتم تصفيتها من الماء جيدًا والضغط عليها بمناديل المطبخ وتترك حتى تجف.

نضع في وعاء آخر مقدار الدقيق والملح ونصف كمية البهارات ويخلط جيدًا.

يوضع عليهم ملعقة صغيرة جداً من الماء ليتحول القوام لما يشبه العجين ولكن ليس سائل.

تضاف البطاطس إلى هذا الخليط وتقلب حتى يتوزع الخليط على كل أجزاء البطاطس.

في مقلاة على النار يوضع الزيت الغزير مع ضرورة تسخين الزيت جيدًا.

تُترك حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي الجميل.

تصفى البطاطس من الزيت جيدًا باستخدام مناديل المطبخ.

يخلط في وعاء آخر النصف الآخر من مقدار الفلفل الأسود والزعتر والبصل والثوم البودرة وباقي البهارات.

تضاف البهارات السابقة إلى البطاطس وهي ساخنة للحصول على طعم مميز وجميل ونكهة قوية.

يفضل البعض تقديم ودجز البطاطس مع القليل من الصلصة الحارة أو الكاتشب.

في نهاية مقال طريقة عمل بطاطس ودجز مقلية حيث تم التعرف على الطريقة الأمثل لإعداد هذا الطبق الشهي الذي تتعدد طرق إعداده حيث يزين ودجز البطاطس الموائد باعتباره طبق شهي لذيذ يقدم مع الدجاج واللحم المشوي كما يمكن إضافة بعض الصلصات الجاهزة عليه.