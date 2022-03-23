نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخاخ الشاي الأسود للشعر واحصلي على شعر فائق النعومة بلا تساقط أو تقصف في المقال التالي
إليك اليوم العلاج الطبيعي الأفضل لشعرك وهو بخاخ الشاي الأسود للشعر فهو يعرف بفوائده الكبيرة التي يقدمها للشعر من نعومة وكثافة ولمعان، فهو يمتلك العديد من الفوائد المختلفة التي تعزز من صحة الشعر وتغذيته، وبالطبع أفضل من أي مواد كيميائية يمكن استخدامها واليوم أتينا لك بهذا المقال لنعطيك كل المعلومات التي تحتاجها عن الشاي الأسود لشعرك.
بخاخ الشاي الأسود للشعر
- يترك الشاي في الماء لفترة من الوقت حوالي ساعتين ليتم نقعه جيداً.
- نقوم بإحضار بخاخ بلاستيكي ونضع الشاي في البخاخ ونقوم برجه جيداً.
- نقوم بغسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو ليكون خالي من أي زيوت.
- يتم تقسيم الشعر إلى ٤ أو ٨ أجزاء ومن ثم يتم رش الشاي الأسود من البخاخ على فروة الرأس بالكامل.
- قم بتدليك فروة الرأس بعد ذلك جيداً ثم قم بارتداء كيس بلاستيكي واتركه على شعرك لمدة ٦٠ دقيقة.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم المعتاد لشعرك.
فوائد الشاي الأسود للشعر
بعد أن تعرفت على طريقة استخدام الشاي الأسود فيجب أن تتعرف على فوائده، وهي تكون:
- يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على علاج الشعر من الجذور الحرة التي تسرع من تساقطه وتقصفه.
- غني بالمركبات الطبيعية شديدة الفاعلية في حماية لون الشعر وتعزيز الميلانين.
- يعمل على زيادة كثافة الشعر ووقف التساقط ويزيد من نموه.
- يعمل على حماية أطراف الشعر من التقصف.
وبذلك من خلال استخدام بخاخ الشاي الأسود للشعر فتكون قد استطعت أن تحافظ على شعرك من جميع المشكلات التي تصيبه كما أنه يكون البديل المناسب الطبيعي والصحي للمواد الكيميائية التي تضر بصحة شعرك أكثر من أنها تنفعه.
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