وصفات كريم النشا والليمون للعناية بالبشرة.. ترطيب وتنقية وتبييض سريع

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وصفات كريم النشا والليمون للعناية بالبشرة، يعتبر ماسك كريم النشا والليمون من الماسكات التي تساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد، كما أنه يعالج الهالات السوداء نتيجة التعب والإرهاق وأيضًا الهالات التي تحدث من كثرة السهر، في هذا المقال سوف نقدم لكم فوائد النشا والليمون ونسرد أيضًا بعض الوصفات لترطيب وتفتيح البشرة بالنشا والليمون.
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وصفات كريم النشا والليمون
تتعدد طرق تحضير كريم النشا والليمون ومن هذه الطرق فيما يلي.
المكونات
- ٢ ملعقة نشا.
- ٢ ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة ماء ورد.
طريقة التحضير
- نضع النشا وماء والورد والليمون في وعاء ثم نقلبهم جيدًا بعد ذلك يتم توزيع الخليط على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.
الوصفة الثانية
- ٣ معالق من النشا.
- ٢ ملعقة زبادي.
- ملعقة عسل أبيض.
- ملعقة عصير ليمون.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء ثم نضع به النشا والزبادي ونقلبهم جيدًا ثم نضع العسل والليمون ونقلب مرة أخرى ثم نضعهم على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نشطف الوجه بالماء الدافئ، سوف تصبح بشرتك خالية من الهالات السوداء والتجاعيد.
الوصفة الثالثة
- ملعقة زيت زيتون.
- ٢ ملعقة نشا.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة بن.
- يتم وضع النشا والليمون والبن وزيت الزيتون في وعاء ثم نقلب المكونات جيدًا بعد ذلك نضع الخليط على البشرة لمدة ١٥ دقيقة، ثم بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر، هذه الوصفة تزيل الخطوط الرفيعة في الوجه.
فوائد كريم النشا والليمون
- يوجد العديد من الفوائد لكريم النشا والليمون ومن هذه الفوائد نسردها لكم في السطور التالية.
- يساعد في شد البشرة والتخلص من التجاعيد فتصبح بشرتك أصغر سنًا.
- يساعد في إخفاء الهالات السوداء والتخلص من البقع الداكنة.
- كريم النشا والليمون يساعد في التخلص من الترهلات المتواجدة على البشرة فيجعل البشرة أكثر نضارة.
- يساعد في تفتيح لون البشرة فيجعل البشرة بيضاء خالية من الإسمرار.
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