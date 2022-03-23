طريقة عمل الكب كيك مثل المحلات هش وأسفنجي وسريع لوصفة ناجحة من أول مرة

كثيراً ما نقوم بعمل الكب كيك في المنزل للأطفال في المناسبات وخاصةً في أعياد الميلاد ولكن لا يمكن أن يكون بنفس طعم الكب كيك الذي يتم شرائه من المحلات، لذلك سنقوم بتوفير طريقة عمل الكب كيك مثل المحلات بكل أسراره وبمكونات ستجديها لديك في المنزل، فكل ما يمكنك عمله هو تحضير المكونات واتباع التعليمات التي سنعرضها عليك.

طريقة عمل الكب كيك مثل المحلات

عزيزتي الأم قومي بعمل الكب كيك في المنزل بيديك بطريقة أسهل مما تتوقعي، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من السمن المتوفر لديك.

نصف كوب من زيت الذرة.

حبتان من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة أكواب من السكر.

كيس من الكيك شيف.

كوب كبير من الكاكاو الخام.

كيس من الشوكولاتة الخام.

كريم شانتيه.

طريقة الكب كيك الهش

أحضري طبق عميق وضعي به الدقيق.

أضيفي إليه الكيك شيف.

قومي بوضع الكاكاو، وقلبي المكونات الجافة معاً حتى يمتزجوا سوياً.

احضري الخلاط الكهربائي الخاص بك ثم ابدئي بإضافة البيض وشغلي الخلاط حتى تجدي لون البيض قد تغير.

قومي بإضافة السكر واكملي خفق حتى تجدي اللون قد تحول إلى الأبيض الكريمي.

ضعي الفانيليا على هذا الخليط.

قومي بإضافة السمن.

عليك أن تضعي الزيت، وشغلي الخلاط مرة أخرى.

اسكبي الخليط السائل مع الخليط الجاف وقلبيهم جيداً.

احضري القوالب السيليكون، وقومي بوضع الورق الخاص بالكب كيك.

اسكبي الخليط ليصل إلى نصف الورقة.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة معتدلة.

ضعي صينية الكب كيك في صينية من الألمونيوم.

ادخليها في الفرن لمدة ثلث ساعة.

بعد التأكد من نضج الكيك أخرجي الكب.

قومي بتذويب الشوكولاتة.

ضعي الكريم شانتيه عليه، ثم قومي بتزينه بالشوكولاتة بحركات عشوائية.

قدمي الكب كيك في أطباق صغيرة للتقديم.

ضعي معها كوب من الشاي الساخن.

في نهاية المقال نكون عرضنا طريقة عمل الكب كيك مثل المحلات، وذلك بتقديم السر الخاص بالمحلات لتقديمها بأطيب طعم لتقومي بعملها لأطفالك كتحلية بعد الوجبات، أو أن تقومي بإحضارها لهم كوجبة إفطار خفيفة.