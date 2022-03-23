طريقة عمل اللانشون الصحي بمكونات سهلة وبسيطة مش هتشتري اللانشون من برا تاني

اللانشون يعتبر من الأطعمة التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة حيث يتم وضعه بجانب العديد من الأطعمة المختلفة في وجبة الإفطار وفي وجبة العشاء أيضا، كما يجب أن نشير أن معجون لحم منزوع العظم بشكل ميكانيكي وهذه الطريقة يتم فيها الضغط على اللحم أو مجموعة من اللحوم، كما يجب الإشارة أن اللانشون هناك له العديد من الطرق المختلفة، يمكنكم عملها بواسطة اللانشون بالزيتون والعديد من الخضروات المجففة أيضا ويوجد أيضا لانشون بالدجاج لذلك سوف نعرض عليكم طريقة عمل اللانشون الصحي بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لتحضير اللانشون الصحي

يمكنكم عمل اللانشون الصحي بكل سهولة في المنزل من مجموعة من المقادير الآتية:

كوب من الدقيق.

كوب من الزيت.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

خمس من البيض.

أربع مكعبات من مرقة اللحم.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة ناعمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بودرة الزنجبيل.

أربع مثلثات من الجبن.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل اللانشون الصحي

يمكنكم عمل اللانشون الصحي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:

اخلطي الزبدة والدقيق وأضيفي الجبن ومكعبات المرقة وقلبي.

يخفق البيض ويخلط مع الفلفل الحلو ومسحوق البصل ومسحوق الثوم والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود، وكل ذلك يضاف إلى خليط الدقيق ويخلط.

يُسكب اللحم المفروم فوق الخليط خطوة بخطوة ويستمر في التقليب.

إذا لزم الأمر، أضف تلوين الطعام الأحمر وحبوب الزيتون أو الفلفل الأسود إلى الغداء.

بعد إزالة الهواء، ضعه في كيس عازل للحرارة وقم بتغطيته بورق النايلون ورقائق الألمنيوم.

يُسكب طبق الغداء في الماء المغلي، ويُترك ليغلي، ويُترك لمدة ساعتين ونصف، ثم يُرفع عن النار.

بعد تبريد العشاء، قطعيه إلى شرائح وقدميه أو استخدميه في شطيرة.

مقادير عمل اللانشون الدجاج

نصف كيلو من صدر الدجاج.

بيضة واحدة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الجبن.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البصل بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع مكعب من مرق الدجاج.

طريقة عمل اللانشون الدجاج