نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع من الشوربة اللذيذة والسهلة لا تخلو منها المائدة في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتنوع الأطعمة علي المائدة في رمضان ولكن دائما يفضل الأشياء الدافئة والخفيفة علي المعدة بعد الإفطار مباشرة وسوف نوضح هنا العديد من أنواع الشوربة التي يسهل إعدادها في رمضان

شوربة الأرز ( يايلا )

تتكون من نصف كوب من الأرز المغسول جيدا ونضيف 3 كوب من الماء ويترك علي النار حتي النضج .

في إناء أخر نضيف كوب لبن رايب وملعقة ملح وملعقة ونصف من الطحين وصفار بيضة ونخلطهم جيدا معا .

بعد نضج الأرز نضيف 3 كوب ماء ونأخذ بعض الماء الساخن هذا ونضيفه علي خليط اللبن والطحين ونقلب جيدا وهذه الخطوة مهم جدا حتي لا يتخثر اللبن .

بعدها نضيف خليط اللبن وما معه علي الأزر ونقلب دون توقف ثم نتركه يغلي لمدة خمسة دقائق ثم نطفي النار .

وللتزين نحضر ملعقة زبدة علي النار وعليها ملعقة نعناع جاف ثم نصبه علي الأرز ونتركه دقيقة مع الأزر علي النار .

وبعدها يصيب في أواني التقديم .

حساء شوربة الطماطم

نحضر إناء ونضع به 2 ملعقة زيت و2 ونصف ملعقة طحين ونقلب لمدة 3 دقائق ونضيف ملعقة من معجون الطماطم ونقلب ونضيف 4 حبات من الطماطم الكبيرة المبشورة ونقلب دقيقتين ونضيف 4 كوب ماء وملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة من الفلفل الأسود والأحمر ونقلب ونضيف مكعب من مرقة الدجاج ونصف كوب من الحليب أو الكريما لو توافرت ويترك ربع ساعة علي النار ويصب بعدها للتقديم ويضف علي الوجه بعض قطع الخبر والجبن المبشور .

شوربة العدس بالخضار

في إناء نحضر 2 ملعقة زيت وقليل من البصل المفروم نقلب علي النار ونضيف جزر مقطع أجزاء صغيرة ونقلب وتترك لمدة 5 دقائق ونضيف حبة بطاطس مقطعة قطع صغيرة وكوب من العدس الأصفر ولتر من الماء وملعقة ملح وملعقة من الفلفل الأسود والأحمر ونصف مكعب من مرقة الدجاج ويغطي ويترك لمدة ثلث ساعة ونتركه يبرد وبعدها ضرب في الخلاط ونضف ربع كوب ماء ويصب ويزين ببعض من أوراق البقدونس حسب الرغبة .

حساء الفطر

في إناء نضع قليل من الزيت وقليل من البصل ونقلب علي النار حتي يذبل ونضيف 2 ملعقة طحين حتي يصفر لونه ونضيف ربع كيلو من الفطر المقطع إلي قطع صغيرة ونقلب 5 دقائق ونضيف 3 ونصف كوب من الماء ونحرك حتي الغليان ونضيف ملعقة ملح وفلفل اسود ونقلب ونضيف نصف كوب من الحليب ثم يترك الإناء ويغطي لمدة 10 دقائق وبعدها يصب في أواني التقديم .

حساء اللبن الرايب بالشعرية

في إناء نضع 2 كوب لبن وملعقة ونصف طحين و3 كوب ماء ونقلب جيدا ثم نرفع الخليط علي النار ونقلب دون توقف ونضيف نصف كوب من الشعرية ثم نتركه يغلي ويصب بعدها في أواني التقديم .

شوربة البطاطس