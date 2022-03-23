لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية من الوصفات السهلة والسريعة في تحضيرها ومن خلال استعمال مكونات بسيطة من الممكن أن يتم عمل وصفة متميزة من المهلبية من اليسير الاعتماد عليها كنوع من أنواع الحلوى والتي تعتبر من أكثر الوصفات المغذية والمفيدة، ومن الممكن الاستعانة بها كحلوى رمضانية خفيفة للتحلية ومن خلال الاستعانة بهذه المكونات القادمة من اليسير الحصول على الوصفة المميزة للمهلبية بمقادير متاحة في منزلك مع توضيح أهم الخطوات لعمل تلك الوصفة.

مقادير حلوي المهلبية بالشعرية

في الحالة التي تحتاجين فيها كربة منزل إلى عمل نوع من أنواع الحلوى الشرقية والتي تكون سريعة التحضير وسهلة فمن الممكن أن تعتمدي على المكونات وأهم المقادير الأساسية التي نشير إليها من خلال هذه الفقرات الآتية إذ أن تلك الوصفة من الشعرية تعتبر من أكثر نوعيات أطباق الحلوى التي من الممكن تناولها سواء كانت باردة أو تحلية دافئة في الأجواء الشتوية، ومن الممكن تزيينها بأبسط تكلفة وأقل مجهود، وفيما يلي نوضح أهم المقادير التي من الممكن أن نستخدمها لعمل حوى مهلبي الشعرية، من الممكن أن تقومي بعمل المهلبية بالشعرية من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية، ومن أهمها ما يلي في تلك النقاط القادمة:

كوب من الشعرية.

كوبان من الحليب.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان من النشا.

ملعقة صغيرة من السمن

ملعقة صغيرة من الزيت.

جوز الهند.

زبيب.

ملعقة من الفانيليا.

مكسرات مجروشة.

طريقة تحضيري حلوي المهلبية بالشعرية

من الممكن أن تقومي بعمل تلك الوصفة من الحلوى من خلال الاستعانة بالخطوات القادمة: