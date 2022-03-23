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عمر شويل - جدة متى تلتئم اللثة بعد خلع الضرس ، قد تتطلب بعض المواقف زيارة طبيب الأسنان لإجراء عملية قلع الأسنان ، لكن البعض قد يتساءل متى ستشفى اللثة بعد قلع الأسنان؟ هنا الجواب.

بعد خلع السن ، قد تواجه فجوات غريبة في لثتك وحنان مزعج في الأنسجة حول موقع الخلع ، فهل ستتحمل هذا الشعور على المدى الطويل؟ متى تلتئم لثتي بعد قلع الأسنان؟ ها هي الإجابة التفصيلية:

متى تلتئم اللثة بعد خلع الضرس؟

ستختلف الإجابة على هذا السؤال تبعًا للعديد من العوامل ، حيث تختلف فترة التعافي والتعافي المتوقعة بعد إجراء قلع الأسنان من أسابيع إلى شهور ، اعتمادًا على العديد من العوامل ، نقوم بتجميعها في الفئات التالية:

أنواع قلع الأسنان

من بين جميع العوامل التي سنعددها أدناه ، عادةً ما يلعب نوع إجراء القلع دورًا رئيسيًا في تحديد إجابة السؤال “متى ستشفى لثتي بعد قلع الأسنان؟”

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هناك نوعان رئيسيان من جراحة قلع الأسنان ، بناءً على عدد من العوامل ، مثل موضع وشكل وحجم الأضراس في الفم ، لاختيار الخيار الأفضل بناءً على حالة المريض. هذه هي أنواع قلع الأسنان:

اذا كان الضرس صغيرا أو مكسور الجذور : يمكن أن تستغرق مدة إلتئام الفجوة 7 أيام ، أما في حالة تعافي اللثة والالتئام الكامل يمكن أن يتم بعد أسبوعين. اذا كان الضرس كبيرا أو ذات جذور متعددة : يمكن أن يستغلاق التئام الفجوة بعد خلع الأسنان لمدة قد تصل إلي 3 أسابيع ، في حالة تعافي اللثة بصورو كاملة.

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عملية خلع الضرس بعمليات جراحية

ذلك النوع يعكس الأخر فإن عمليات خلع الضرس الجراحية معقدة للغاية، لأن ذلك يتبع نوع من العمليات فيما يلي :

حدوث بعض من الجروح القطعية أثناء عملية الجراحة بعد الاستئصال. عمل اسئصال لبعض من الأنسجة الإضافية للضرس المخلوع. تكسير الضرس الي قطع صغيرة قبل عملية استئصاله لتسهيل الخلع.

لذا في نهاية المقالة وجب القول بأن عملية التئام اللثة بعد خلع الضرس يمكن أن يستغلاق فترة قد تصل في بعض الأحيان إلي 6 أسابيع حتي تلتئم، أما فيما يخص اللثة فإنها تستغرق ما لا يقل عن شهر.