نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وفوائد القرنفل والزنجبيل العظيمة لصحتك ووزنك وبشرتك كنز دوائى وثروة علاجية بأقل تكلفة النتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرنفل والزنجبيل، كلآ من القرنفل و الزنجبيل من الثروات الطبيعية لجسم الإنسان لما يحتويه كلآ منهما على عناصر غذائية كثيرة ومفيدة للجسم، فوائدهما تتنوع من تغذية إلى علاج أمراض إلى حرق دهون و إنقاص وزن إلى تخدير بعض الآلام، في هذا المقال سننقل لك المعرفة بفوائد مشروب القرنفل والزنجبيل

مشروب القرنفل والزنجبيل لإنقاص الوزن

مضادات الأكسدة من أقوى المواد الفاعلة لخسارة الوزن الزائد وذلك لقدرتها الكبيرة على إمتصاص الدهون ، مشروب القرنفل والزنجبيل غني جدآ بالأحماض الفينولية وهي من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية ولذلك مشروب القرنفل مع الزنجبيل له دور كبير جدآ في إمتصاص الدهون وبالتبعية إنقاص الوزن

زيت القرنفل والزنجبيل للتخسيس

عندما يكون المراد التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة محددة من مناطق الجسم يتم إستخدام ويت القرنفل وزيت الزنجبيل بالطريقة الآتية

قومي بتجهيز ملعقة أرز من زيت الزنجبيل و ملعقتي أرز من زيت القرنفل وملعقتي أرز من زيت القرفة وملعقتي أرز من زيت الياسمين وملقتي أرز من زيت الزيتون

إخلطى كل المقادير السابقة فى إناء مناسب و قلبيهم جيدآ حتى تمام الإمتزاج

أحضري قماشة قطنية طولها مناسب لكى تلتف بالكامل حول المنطقة المراد تغليفها لحرق الدهون المتراكمة فيها

أغمري القماشة داخل خليط الزيوت مع تقليبها بشكل مستمر حتى تتشرب بمزيج الزيوت جيدآ

قومي الآن بلف القماشة حول المنطقة المراد تنحيفها لفآ جيدآ محكمآ لمدة زمنية قدرها ستون دقيقة

للحصول علي نتائج أسرع من الأفضل ممارسة التمارين الرياضية خلال هذه الستون دقيقة

وصفة القرنفل والزنجبيل للبشرة

وصفة القرنفل والزنجبيل تعمل على

تفتيح البشرة

إزالة المناطق الداكنة

إزالة البثور

تقشير بشرة الوجه

التخلص من الجلد الميت في بعض مناطق الجسم

قومي بتجهيز الوصفة الآتية للحصول على كل تلك النتائج المبهرة

كوب ماء مملوء بلوشن جسم من نوع فاخر

ملعقتان من مسحوق الزنجبيل الطبيعي

ملعقتان من القرنفل المطحون

إخلطي كل المكونات مع بعضهم خلطآ جيدآ حتى تحصلي على لوشن للجسم ولكن لونه بني

قومى بتعبئة اللوشن البني في زجاجة مناسبة محكمة الغلق

بعد الإستحمام إستخدمي الوصفة على المناطق التي ترغبين في تغييرها أو تحسينها

إنتظري عشرة دقائق ثم إستخدمي قماشة مبللة بماء دافىء لإزالة آثار الوصفة

إستمتعي بالنتائج

مشروب القرنفل والزنجبيل لتسكين الآلام

يحتوي مشروب القرنفل والزنجبيل على عناصر طبيعية مسكنة للآلام لذلك شرب مشروب القرنفل والزنجبيل ثلاثة مرات يوميآ يساعد في تسكين بعض الآلام منها آلام الظهر