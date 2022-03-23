طريقة مفصلة لتحضير بسكويت العشر دقائق في منزلك بخطوات سهلة الصنع

بمكونات بسيطة يمكن تحضير بسكويت العشر دقائق فهي وصفة خرافية ورائعة لا تستخدم الكثير من المكونات وسهلة وبسيطة يمكن عملها كوجبة على الإفطار بكوب شاي دافئ أو عصير لأطفالك ويمكن تشكيلها بألوان وأشكال مختلفة واشتهرت تلك الوصفة على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها كوصفة من أسهل أنواع المخبوزات التي يمكن تحضيرها في منزلك دون أي عناء كما أنها تنجح بشكل دائم بتجربة الكثير من السيدات بسبب سهولة تحضيرها، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في منزلك تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق

زبدة غير مملحة.

ربع كوب من السكر.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

ماء للعجن.

طريقة مفصلة لتحضير بسكويت العشر دقائق

يعد هذا البسكويت من أفضل الأنواع التي يحبها السيدات خاصة لأنه لا يحتاج وقت طويل ويسهل عمله في المنزل بأقل المكونات والتي قد تجدها في مطبخها، لذا فهو بالإضافة إلى ذلك طعمه الشهي الذي يعشقه الأطفال بشكل هائل ويطلبون الأولاد عمله من أمهاتهم، لذا نقدم إليكم خطوات بسيطة يمكن من خلالها صنع أفضل بسكويت في عشر دقائق معدودة وهي كالتالي: