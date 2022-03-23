طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في البيت طعم ولا أروع

طاجن المكرونة باللحمة المفرومة من ألذ وأطعم الأكلات الذي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث الطعم الشهي وتعتبر المكرونة من الوجبات سهلة التحضير منها بالصلصة ومنها المحمرة ومنها بالبشاميل، وتعبر من الوجبات التي عليها إقبال شديد في طلبها، واليوم من خلال هذا المقال سوف يتم إعداد طاجن المكرونة بطريقة بسيطة وغير مكلفة وتحتوي على قيمة غذائية عالية.

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

من خلال المكونات التي نعرضها لكم سوف يتم عمل طاجن المكرونة بسهولة؛ حيث أنها وجبة سهلة الإعداد ومكوناتها بسيطة وتحتوي على قيمة غذائية عالية، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

مقدار نصف كيلو مكرونة قلم.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

مقدار مناسب من الطماطم مبشورة.

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

صلصة طماطم.

شرائح فلفل أخضر حار.

بصلة كبيرة مفرومة.

طريقة التحضير

من خلال هذه الخطوات تحصل على طاجن مكرونة باللحمة بمكونات متوفرة في كل مكان لذيذة الطعم وجبة، ويحبها الكثير من الكبار والصغار، وإليكم الخطوات يجب إتباعها للحصول عليها بنجاح من خلال الآتي:

يتم إحضار مقلاة نضع بها كلا من الزيت والبصل والملح والفلفل على نار متوسطة وتقلب جيدا، وبعدها نضيف البهارات السبع وشرائح الفلفل الحار.

نضيف إلى السابق اللحم المفرومة وتقلب جيدا، وذلك حتى يتغير لونها ثم نضيف الطماطم المبشورة.

نضع عليها صلصة الطماطم والسكر وبعض الماء في المقلاة، ونقلب جيدا المكونات ونتركها على نار هادئة.

يتم وضع نصف كمية اللحم المعصج، ونضعه على المكرونة السابق سلقها ويتم تقليبها جيدا.

ثم نضع المكرونة في الطاجن المعد للأكل.

ومن ثم نقوم بإضافة كمية اللحم المتبقية إلى الطاجن.

ندخل الطاجن إلى الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى ينضج.

نخرج الطاجن من الفرن وتقديمه في وجبة الغذاء أو العشاء.

نصائح لعمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بنجاح

يجب مراعاة بعض النقاط التالية حتى يمكنك تحضير هذه الوجبة بنجاح، ومنها ما يلي: