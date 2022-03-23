بنصف كوب زبدة حضري حلوى لسان العصفور اللذيذة المقرمشة في المنزل

حلوى لسان العصفور ، تعتبر من الحلويات اللذيذة والمقرمشة، التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من الحلويات التي نشبه لسان الطير، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف أسماؤها من مكان الي أخر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق حلويات مختلفة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في المنزل في شهر رمضان الكريم، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير حلوى لسان العصفور اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل حلوى لسان العصفور

تتكون حلوى لسان العصفور اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كوب من الدقيق الفاخر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من اللوز الشرائح.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ربع كوب من ماء الزهر.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

زيت نباتي للقلي

مقادير الحشوة والتزيين

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة أو التزيين وهي كالتالي:-

كوب من الشربات ثقيل.

3 ملاعق كبيرة من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى لسان العصفور اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-