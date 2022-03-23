نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة فازلين واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي
إزالة الشعر بالفازلين من أكثر الوصفات التي تتساءل عنها الكثير من السيدات حيث تعتبر خلطة الفازلين من بين أهم الخلطات التي لها دور في النزع الآمن للشعر للتخلص تماما منه ومن الجذور وبدون أن تكون هناك أي أعراض جانبية على الجلد كما أن وصفة الفازلين تعد صالحة للاستعمال على مختلف مناطق البشرة لإزالة الشعر بشكل طبيعي ومن دون استعمال أي كريمات كيميائية تعمل على إزالة الشعر ولكنها تحرق الجلد وتتسبب في تصبغه ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل وصفة الفازلين المزيلة للشعر مع بيان أهم الخطوات الأساسية لعمل الخليط.
إزالة الشعر الزائد بالفازلين
الشعر الزائد من الممكن إزالته نهائيا بالفازلين وذلك من خلال أن يتم خلط الفازلين مع مكونات أيضا لها دور في انتزاع الشعر بشكل تام من الجلد دون أن يكون هناك أي ترك لأثر الشعر على البشرة مع العديد من الفوائد الأخرى لوصفة الفازلين، ومن أهم المكونات الأساسية لعمل خليط الفازلين ما يلي في النقاط القادمة، من أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل في الإزالة للشعر ما يلي في النقاط القادمة:
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة زيت زيتون.
- قطرات من الليمون.
- قطرت زيت لوز.
- ملعقة بودرة ترمس.
- ملعقة من النشا.
طريقة إزالة الشعر الزائد بالفازلين
الفازلين يعتبر من بين أهم المكونات ومن الممكن عمل خلطته المزيلة للشعر من خلال اتباع الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال الفازلين وإذابته في الميكرو ويف ثواني معدودة.
- أضيفي النشا مع التقليب المستمر ومن الممكن تخفيف قوام الخليط باستعمال زيت اللوز وزيت الزيتون.
- بعدها من الممكن أن تضاف بقية المكونات بالتدريج.
- من أهم الخطوات التقليب الجيد حتى الوصول لدرجة تجانس الخليط.
- بعد ذلك من الممكن البدء في التطبيق للخليط على البشرة مدة ما بين خمس لعشر دقائق وبعد جفاف الخليط على الجلد يتم فركه، حيث أن هذا ما يساعد في نزع الشعر الزائد نهائيا من الجذور.
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