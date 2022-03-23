طريقة عمل مهلبية قمر الدين اللذيذ بمكونات بسيطة وسر النكهة المميزة لها

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عمر شويل - جدة طريقة عمل مهلبية قمر الدين ، اقترب شهر رمضان المبارك، ومعه تبحث ربات البيوت عن الطرق الصحيحة التي يتم بها عمل أطباق الحلويات المتنوعة من أجل تقديمها لأفراد أسرتها بعد الإفطار وقبل السحور، يعد قمر الدين من الأصناف المميزة التي يشتهر بها الشهر الكريم، وهو معروف بفوائده العظيمة، حيث أنه يعد من المواد الغنية بالبوتاسيوم والذي له دور إيجابي في الحفاظ على صحة القلب وضغط الدم، نظرًا لأن كل كوب من المشمش المصنوع منه قمر الدين والغير مطبوخ يحتوي على نسبة تقرب من 1511 ملجم من البوتاسيوم، وهو ما يسهم في الوقاية من الانيميا، بالإضافة إلى ذلك يعد مصدرًا رئيسيًا للحديد الذي يساعد في حماية الجسم.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

تعتبر مهلبية قمر الدين من الأطباق المميزة التي يتم إعدادها في شهر رمضان المبارك، والذي أصبح وشيكًا من الاقتراب بعد أن انتصف شهر شعبان، وتستعد كافة الأسر المصرية في تلك الفترة لشراء الوجبات الرمضانية المتنوعة والتي من بينها قمر الدين والبلح والمكسرات المتنوعة، بالإضافة إلى الدواجن واللحوم وياميش رمضان بكافة أنواعه، ليصبح لديه ما يكفيها لتحضيره في الشهر الكريم، ويعتبر قمر الدين على رأس المشتريات التي تحضرها ربة المنزل لشهر رمضان لأنها تستخدم أيضًا ف إعداد العصائر المنوعة لتناولها على وجبة الإفطار.

ويمكن تحضير مهلبية قمر الدين عن طريق إحضار المكونات التالية :

لفة من قمر الدين.

5 أكواب من الماء.

ربع كوب من السكر.

4 ملاعق كبيرة نشا.

مكسرات مبشورة حسب الرغبة.

خطوات تحضير المهلبية

في إناء صغير يضاف النشا في نصف كوب من الماء ويحرك جيدًا ثم يترك جانبًا.

تشعل النار على درجة حرارة متوسطة ويوضع الماء ويترك حتى يغلي، ثم يضاف قمر الدين إليه.

يقلب قمر الدين من فترة إلى الأخرى من أجل التأكد من تمام الذوبان دون وجود أي تكتلات.

يضاف السكر وخليط النشا المحضر سابقًا مع التقليب باستمرار إلى الحصول على القوام المطلوب.

يصب قمر الدين في أكواب التقديم ويزين بالمكسرات المجروشة.

توضع أكواب قمر الدين في الثلاجة لتبرد وتقدم باردة.

ونظرا لأن قمر الدين يعد من أنواع الحلويات التي يقبل الجميع على تناولها فأنه من الممكن التفنن في إعداده بصورة كبيرة، فيمكن إضافة الكريمة اللباني إلى المهلبية أثناء تحضيرها لتصبح كريمية المذاق، كما يمكن خلط مجموعة من المكسرات المجروشة مع بعضها البعض وإضافتها إليها لإعطاء قيمة غذائية أكبر، ويمكن تقديمه بمفرده أو مع قطع من الفواكه اللذيذة الطازجة.