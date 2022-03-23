نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صينية كنافة بالبسبوسة بطريقة سهلة وسريعة وشهية وبمذاق روعة ومميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة صينية كنافة بالبسبوسة ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات باستمرار، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالاً باهظةً أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة إعدادها حتى يتسنى لكم طريقة صنعها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما تعد البسبوسة من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد أيضاً، وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها بنفسها في المنزل لكي تضمن سلامتها وصحتها لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة البرازق بالسمسم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية كنافة بالبسبوسة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهزة.

مكونات صينية كنافة بالبسبوسة

تتكون صينية كنافة بالبسبوسة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير البسبوسة

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمنة البلدي المذابة أو أي نوع سمن.

كوب ونصف من السميد.

نصف كوب من الحليب الساخن.

نصف كوب من جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

مقادير القشطة

2 كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

باكيت فانيليا.

ملعقة صغيرة من الزبدة أو السمنة.

مقادير الكنافة

ربع كيلو من الكنافة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بدلا من شرائها).

نصف كوب من السمنة المذابة.

ملعقة كبيرة من السكر البودر.

شربات بارد خفيف.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل صينية كنافة بالبسبوسة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

أولاً نحضر البسبوسة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر والسمنة والحليب، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف جوز الهند ونقلب جيدا.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق ونقلب جيدا.

بعد ذلك نضيف السميد ونقلب بالمضرب اليدوي قليلا حتى يتجانس الخليط.

ثم نحضر صينية مقاس 22 أو 24، ثم ندهنها بالسمنة.

ثم نوزع فيها خليط البسبوسة ونساويها جيدا، ثم نضع الصينية جانبا.

ثانياً نحضر القشطة

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والنشا والدقيق والسكر، ثم نقلب باستمرار حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.

ثم نضع الحلة على نا

ر هادئة ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط.

ثم نضيف الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة.

بعد ذلك نضيف الفانيليا ونقلب قليلا، ثم نرفع القشطة من على النار ونتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة.

ثالثاً نحضر الكنافة