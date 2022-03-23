لن تتوقع ماذا يفعل الفول السوداني في جسدك

الفول السوداني من التسالي الأرخص، التي تصنف من البقوليات، وتشبه كثيرا المكسرات في الطعم، لكونه غني بالزيوت النباتية التي يحتاجها الجسم، غير أنه في متناول الكثير من الناس، ويعد من التسالي المنتشرة في الشرق الأوسط، حيث يكثر تناوله في التنزهات، وفي التجمعات العائلة وسط المكسرات المختلفة، ويعتبر من الوجبات الخفيفة الغنية بالفيتامينات و البروتين النباتي، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال من فوائد و أضرار الفول السوداني.

الأضرار التي يحدثها الفول السوداني في جسدك

تناول الفول السوداني باعتدال، يعد من أفضل الطرق للحصول علي أعلي فائدة منه، حيث أن الإفراط في تناوله يتسبب في حدوث بعض الآثار التي يجنب تجنبها وهي كالآتي:

إضافة الملح و بعض النكهات للفول السوداني، يعمل علي زيادة نسبة الأملاح، و الصوديوم في الجسم، لذا يؤدي إلي انحباس الماء في الجسم، وأحيانا إلي زيادة معدل ضغط الدم. تناول الفول السوداني بإفراط، يعيق من إمتصاص بعض الفيتامينات و العناصر، مثل في الحديد والزنك. يتسبب الإكثار من تناوله بعض التقلبات في المعدة، و الأمعاء و بعض الانتفاخات، لكونه يحتوي علي الألياف الغذائية، والزيوت التي تسبب الضرر،لأجل ذلك يفضل عدم الإفراط في تناوله. يسبب الزيادة السريعة في الوزن، حيث يحتوي كل 30 جرام من الفول السوداني، فيما يعادل 30 حبة منه، علي 162 سعر حراري، و ذلك قبل تحميصه، بينما عند تحميصه تزيد السعرات الحرارية إلي 171 سعر حراري. يصنع من الفول السوداني زبدة الفول السوداني، و هي المفضلة لدي الكثير من الأطفال، ويضاف لها السكر عند التصنيع، مما يفتح من شهية الأطفال ويعرضهم أحيانا للسمنة. بعص الأشخاص يعانون من حساسية الفول السوداني، و التي تظهر لبعضهم من مجرد ملامسة و رائحته. يجب الحرص عند تناول الفول السوداني، والتأكد من عدم تعرضه إلي الملوثات، وعوادم السيارات، والتأكد من نظافه اليد عند تناوله أيضا.

في الختام بالرغم من كل هذه الأضرار، بسبب الإفراط في تناول الفول السوداني، إلا أنه يحتوي علي الكثير من الفوائد، و ذلك في حال تناوله بكمية معتدلة، فيما يعادل حفنة اليد، ليمد الجسم بالكثير من الفيتامينات و المعادن، ليستفيد منه الكبير والصغير والمرأة الحامل أيضا.