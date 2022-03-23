طريقة عمل الكعك بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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عمر شويل - جدة الكعك بالعجوة ، يعتبر من المعجنات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، والتي يمكن تقديم بجانب كوب من الشاي أو القهوة كوجبة إضافية أو على وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب، ويعتبر من المعجنات الهشة والخفيفة والمشهورة التي من السهل عملها، ويعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة لعملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكعك بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكعك بالعجوة

يتكون الكعك بالعجوة اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كيلو من الدقيق الابيض.

نصف كيلو من السمنة.

كوب من السمسم.

كيلو من العجوة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الفانيليا.

ملعقة من السكر.

ربع كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكعك بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الحليب وملعقة السكر والخميرة ونقلب المكونات جيداً ونتركها جانباً لمدة عشر دقائق. ثم تحضير إناء أخر ونضع به الدقيق والفانيليا والسمنة ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف خليط الخميرة ونعجن جيداً. نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج ونعجن حسب احتياج الدقيق ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية. نغطي العجينة بكيس نايلون ونتركها لمدة ساعة كاملة حتي تخمر في مكان دافئ وتصبح جاهزة للاستخدام. نقسم العجينة الي كرات متوسطة الحجم ثم نفرد كل كرة ثم نحشيها بالعجوة ونلفها على شكل أسطوانة مع لصق الأطراف. نقوم باستخدام السكينة ونعمل فتحات في الكعك حتي تظهر العجوة ثم نرش عليها السمسم ثم نضعها في صينية. نكرر الخطوات السابقة حتي الانتهاء من كمية العجين بالكامل ونترك الكعك لمدة نصف ساعة مرة ثانية. ثم نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية في الفرن ونتركها على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.

هناك بعض الفوائد للسمسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمسم للجسم وهي كالآتي:-

يساعد في تنظيم ضغط الدم وتخفيضه ويساعد على منع تراكم الدهون في الشرايين.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب من خلال تقليل خطر إصابته بالالتهابات.

يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات ويساعد على عمل الغدة الدرقية.

يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم لاحتوائها على مركبات نباتية.

فوائد التمر للجسم

هناك بعض الفوائد التي تمنحها التمر للجسم للوقاية من الأمراض وهي كالآتي:-

تعمل على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العديد من الأمراض.

تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة المختلفة والسرطان.

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية ومحاربة الامساك.

الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وتحسين عملية الهضم.

القيمة الغذائية الموجودة في التمر

يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف حوالي 8 غرام، ويحتوي على نسبة من الماء حوالي 20.93، غرام وحوالي 39 مليغرام من الكالسيوم، وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي 2,45 غرام، وتحتوي على نسبة عالية من السكريات 63,35 غرام، ويتكون من حوالي 656 مليغرام من البوتاسيوم، ويتكون من حوالي 2 مليغرام من الصوديوم.