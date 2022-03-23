اسرار المطاعم ..طريقة عمل كرسبي البطاطس المقرمشة على أصولها بطعم الجاهز

البطاطس المقرمشة من ألذ الأطباق على مائدة الطعام التي تساعد على فتح الشهية والتي يستمتع كثير من الناس بتناولها، وهي تحتوي على نسبة كبيرة من الفتيامينات التي يحتاجها الجسم بالبروتين والطاقة اللازمة، وهي مكوناتها سهلة وبسيطة وسهلة وغير مكلفة، ويمكنك تحضيرة بعددة نكهات مختلفة، لا تكتمل أي وجبة بدون الطبق المقرمش والحلو الذي يستمتع به كل من الأطفال والكبار، ويمكن تقديمه في أي وقت مع الوجبات الطعام أو غيرها سواء مع الكاتشب أو المايونيز أو أي صلصة حارة أخرى من اختيارك، واليكم سوف نتعرف على اسرار المطاعم.طريقة عمل كرسبي البطاطس المقرمشة على أصولها بطعم الجاهزالشهية من موقع ثقفني

طريقة عمل كرسبي البطاطس المقرمشة على أصولها

المكونات

2 عدد بطاطس

2 ملعقة حليب سائل

2 ملعقة من الدقيق

بيضة واحدة

قليل من الملح

قليل من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من البابريكا

زيت للقلي

طريقة تحضير كرسبي البطاطس المقرمشة

نقوم أولاً بالتقطيع البطاطس إلى أصابع متوسطة ونغسلها جيداً بالماء والملح نحضر وعاء ونضيف الدقيق والملح والفلفل والباريكا وتوابل الفراخ نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيداً بعد ذلك نضيف الحليب والبيض ونخلط المكونات حتي الحصول على قوام تقييل نقوم تسخين زيت غزير ونضع البطاطس في خلطة المكونات السابق بعد ذلك نضعها في الزيت الغزير حتي تنضج تماماً وتصبح لونها ذهبي نقوم بتصفية البطاطس من الزيت بالمناديل الورقية وتقدم البطاطس المقرمشة جانب المشويات والصوصات المختلفة

طريقة أخري لكرسبي البطاطس المقرمشة بالنشا

المكونات

3 عدد بطاطس

نصف كوب من النشا

3 كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الملح

زيت للقلي

طريقة تحضير كرسبي البطاطس بالنشا