نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فتوش المطاعم السوري الفاخر فى المنزل بسهولة واستعدى للتجديد فى رمضان في المقال التالي

يعد الفتوش من أنواع السلطات المشهورة فى بلاد الشام، والتى تقدم فى الكثير من المطاعم فى سوريا ولبنان وفلسطين ففيها تسمي “بأبو مليح” وغيرها من المدن العربية، وكذلك اشتهر تقديمها فى مصر كنوع من التجديد فى طعم السلطات وأشكالها، فهى عبارة عن خليط من انواع كثيرة من الخضروات الطازجة ويضاف إليها صوص لذيذ من دبس الرمان وعصير الليمون والزيت والثوم المفروم والبابريكا والسماق، وهو الذي يعطيها الطعم المميز الجميل وهى من الأطباق المفيدة والغنية بالفيتامينات والمعادن، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فتوش المطاعم السوري فى المنزل بالتفصيل. مكونات الفتوش يتكون الفتوش من تشكيلة جميلة من الخضروات المفيدة والمغذية وهى كالتالي: حبة من الخس مغسولة ومقطعة.

٣ ثمرة من الخيار.

حزمة من البقدونس مفرومة خشن.

٢ ثمرة من الطماطم مقطعة مكعبات كبيرة.

٧ حبة من الفجل مقطعة شرائح.

١/٢ حزمة من النعناع الطازج.

٢ رأس من البصل الأخضر.

١/٢ قرن من الفلفل الأخضر الحار مقطع مكعبات.

حزمة من البقلة ( الرجلة ).

٢ فص من الثوم المفروم.

١/٤ كوب من دبس الرمان.

حبة متوسطة من البصل الأبيض مقطعة جوانح.

١/٤ كوب من عصير الليمون.

١/٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من السماق.

١/٢ كوب من الزيت.

٢ رغيف من الخبز مقطع مكعبات ومحمص. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الفتوش سهلة وبسيطة جداً ولا تأخذ منكى وقت طويل فى اعداده وهى كمايلي: نحضر وعاء كبير ونضع به الخس المقطع والبقدونس المفروم خشن وحزمة النعناع الطازج بعد غسلها وتجفيفها ننقى الأوراق. ونضيف عليه ثمار الخيار بعد تقطيعها شرائح والفجل المقطع شرائح والطماطم المقطع مكعبات كبيرة ونصف قرن الفلفل الأخضر المقطع مكعبات. ونضع أيضاً رأسين البصل الأخضر المفرومين وحزمة البقلة أو الرجلة بعد غسلها جيداً وتجفيفها ننقى الأوراق. بعد ذلك نقوم بعمل الصوص اللى هنضيفه عليها ونحضر طبق صغير ونضع به الثوم المفروم ونضيف عليه دبس الرمان وعصير الليمون والزيت ورشة الملح ونصف ملعقة البابريكا وملعقة السماق. نخلطهم مع بعض كويس ثم نضيفهم على طبق الخضروات السابق ونقلبهم جيداً. ثم نضيف عليهم قطع الخبز المحمص قبل التقديم مباشرة. بعد ذلك نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وهنا. فوائد البقدونس يحتوي البقدونس على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: يعمل على تخفيض مستوي الجلوكوز فى الدم ويستخدم كعلاج لمرضى السكر من النوع الأول. يمكن الجسم رائحة جميلة ويعتبر معطر للنفس لأنه غني بالكلوروفيل. يعمل كمدر للبول ويقلل ضغط الدم المرتفع. يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من السرطان. عمر شويل - جدة طريقة عمل فتوش المطاعم السوري الفاخر فى المنزل بسهولة واستعدى للتجديد فى رمضان - ثقفني

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