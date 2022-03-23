كيفية عمل فطائر البطاطس اللذيذة فى الطاسة وبدون فرن للوجبات السريعة والخفيفة

تعتبر فطائر البطاطس من أنواع الوجبات الخفيفة والسريعة، والتى تصلح لان تقدم على وجبة العشاء نظراً لأنها خفيفة ومغذية فى نفس الوقت، كما انها تعد نوع من التغيير فى عمل البطاطس بطرق مختلفة ومتنوعة كنوع من التغيير والتجديد، وهى عبارة عن خليط من البيض والبطاطس والخضروات المفيدة والمغذية التى تحتوي على البروتينات والنشويات والفيتامينات التى تساعد فى إمداد الجسم باحتياجاته اليومية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فطائر البطاطس اللذيذة فى الطاسة بالتفصيل.

مكونات فطائر البطاطس

تحتوى فطائر البطاطس على مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة سوف نتعرف عليها سوياً فيما يلي:

٢ حبة من البطاطس كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

١/٢ قرن من الفلفل الأحمر.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

١/٢ قرن من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الكمون.

٤ حبة من البيض.

١/٢ ملعقة صغيرة من الزبدة.

حبة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

زيت نباتى.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

جبنة مفرومة.

١/٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل فطائر البطاطس اللذيذة سهلة وسريعة فهى تصنع فى الطاسة ولا تحتاج لدخول الفرن وهى كمايلي:

أولا نقوم بسلق البطاطس كويس ثم نقشرها ونقطعها ال مكعبات. بعد ذلك نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها شوية من الزيت النباتي ونضيف عليه البصل ونقلب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي. ثم نضيف عليها الفلفل الأخضر والأحمر المقطع مكعبات صغيرة ونستمر بالتقليب حتى يذبل أيضاً. وبعد ذلك نضيف عليهم البطاطس المقطعة مكعبات ونصف ملعقة الزبدة ونقلب حتى تذوب الزبدة. ثم نضيف عليهم الملح والفلفل والكمون والثوم البودر ونقلب حتى تختلط المكونات مع بعضها كويس لمدة دقيقتين. نحضر وعاء ونضع به البيض والبقدونس والملح والفلفل الأسود والجبنة المبشورة ونقلبهم مع بعض كويس. نضيف عليهم ملعقتين من اللبن ونضيفهم على الخليط السابق ونقلب حتى يمتزجوا تماماً. ثم نحضر طاسة ونضعها على النار وندهنها بالزبدة ونضع بها قوالب مدورة صغيرة ونسكب بها الخليط ثم نغطيها. حتى تنضج من تحت ثم نقلبها على الناحية التانية حتى تنضج وتتحمر ثم نرفعها من على النار. ونضعها فى طبق التقديم وتقدم ساخنة وبالف صحة وعافية.

فوائد البطاطس المسلوقة

تحتوى البطاطس المسلوقة على الكثير من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: