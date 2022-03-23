اصنعي بنفسك فطائر القرفة اللذيذة بالمنزل مثل الأفران

فطائر القرفة ، من الفطائر الهشة الطرية التي تقدم بحشوة رائعة وشهية هي عبارة عن خليط من الجبن الكريمي والسكر والقرفة وبعض المكسرات مثل البندق، مكوناتها سهلة وبسيطة وتعد من المكونات التي يمكن توافرها بالمنزل بكل بساطة، تعد من الفطائر المناسبة على الإفطار في العشاء فهي هشة وخفيفة وتمتاز بمذاق رائع جداً، كما أنها من الفطائر التي يمكن تقديمها للأطفال في فترات الدراسة فهي رائعة ومفيدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر القرفة اللذيذة بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل فطائر القرفة اللذيذة

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

أربع أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

ملعقة صغيرة من السكر.

حبة واحدة كبيرة من البيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع من الماء الدافئ.

للحشوة

100جرام من الجبن الكريمي بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر البني.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

كوب من البندق المطحون ناعما.

للتزيين

كوب ونصف من السكر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر القرفة خطوة بخطوة في المنزل وهى كما يلى :-

تذاب الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ مع إضافة ملعقة السكر وتقلب جيداً وتغطى وتترك جانباً لمدة خمس دقائق حتى تنشط وتتفاعل. ثم نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار ثم نضع فيه الزبدة وباقي كمية الماء والزبادي والعسل ويترك على نار هادئة ويقلب جيداً حتى يصبح الخليط دافئاً وتذوب الزبدة تماماً. نحضر العجان الكهربائي ونضع فيه ثلاث أكواب من الدقيق المنخول، ثم يضاف الحليب المجفف والملح ثم يشغل العجان حتى تختلط المكونات جيد. ثم يضاف خليط الزبدة الدافئ والبيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخلط على سرعة بطيئة. يضاف مزيج الخميرة مع باقي مقدار الدقيق بالتدريج ونبدأ بالعجن لمدة 10 دقائق حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة. ثم تشكل العجينة على شكل كرة وتوضع في إناء مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطى بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد ما تختمر نقوم برفع الغطاء ونضغط عليها بقوة لضمان خروج الهواء منها، ثم تترك في الإناء لمدة نصف ساعة لتختمر مرة ثانية. ثم بعد ما تختمر العجينة تفرد على سطح صلب مرشوش بالدقيق، ثم تشكل على شكل مستطيل طويل.

طريقة تحضير الحشوة