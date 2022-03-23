وصفة سحرية لعجينة سمبوسك تجعلها مقرمشة لذيذة مع القلي بالزيت

يعتبر السمبوسك من المعجنات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من كبار والصغار لأنها تمتاز بطعم جميل ولابد من أن تكون عجينة مظبوطة لكي تعطيك طعم رائع مع قرمشة لا مثيل لها ويرجع تميز طعم السمبوسك هو الحشوة الذي يكون داخلها، حيث أن مقرمشات السمبوسك متعددة الحشوات فيوجد من يحضر سمبوسك الجبن والخضار واللحم والدجاج وكثير من حشوات الأخرى مختلفة ويوجد عدد من الأشخاص يفضلون تناول السمبوسك الحلو بحشو الشوكولا أو الكريمة أو القشطة.

عجينة سمبوسك سحرية مقرمشة مقلية بالزيت

فبدلا من شراء سمبوسك جاهزة فيمكن أن تعد عجينة سمبوسة بمكونات إقتصادية متوفرة لدينا تعطينا كمية كبيرة من سمبوسك أكثر من التي يتم شراؤها من المحلات، وأن عجينة سمبوسك الجاهزة بها طعم لاذع بسبب وجود مواد حافظة بها على عكس عجينة سمبوسة المنزل التي تكون طازجة ورطبة وبطعم لذيذ ويمكن أن تخزن من مقبلات رمضان بحشوات مختلفة.

مكونات عجينة السمبوسة بالمنزل

عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. كوب من الماء. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة من زيت النباتي وزبدة مذابة. حشو سمبوسة جبنة أو جبن تركي أو موتزاريلا وقطع من بسطرمة

تحضير سمبوسك بعجينة جاهزة مثلثات سمبوسة مقرمشة