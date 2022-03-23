نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لعجينة سمبوسك تجعلها مقرمشة لذيذة مع القلي بالزيت في المقال التالي
يعتبر السمبوسك من المعجنات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من كبار والصغار لأنها تمتاز بطعم جميل ولابد من أن تكون عجينة مظبوطة لكي تعطيك طعم رائع مع قرمشة لا مثيل لها ويرجع تميز طعم السمبوسك هو الحشوة الذي يكون داخلها، حيث أن مقرمشات السمبوسك متعددة الحشوات فيوجد من يحضر سمبوسك الجبن والخضار واللحم والدجاج وكثير من حشوات الأخرى مختلفة ويوجد عدد من الأشخاص يفضلون تناول السمبوسك الحلو بحشو الشوكولا أو الكريمة أو القشطة.
عجينة سمبوسك سحرية مقرمشة مقلية بالزيت
فبدلا من شراء سمبوسك جاهزة فيمكن أن تعد عجينة سمبوسة بمكونات إقتصادية متوفرة لدينا تعطينا كمية كبيرة من سمبوسك أكثر من التي يتم شراؤها من المحلات، وأن عجينة سمبوسك الجاهزة بها طعم لاذع بسبب وجود مواد حافظة بها على عكس عجينة سمبوسة المنزل التي تكون طازجة ورطبة وبطعم لذيذ ويمكن أن تخزن من مقبلات رمضان بحشوات مختلفة.
مكونات عجينة السمبوسة بالمنزل
- عدد 2 كوب من دقيق الأبيض.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة من زيت النباتي وزبدة مذابة.
- حشو سمبوسة جبنة أو جبن تركي أو موتزاريلا وقطع من بسطرمة
تحضير سمبوسك بعجينة جاهزة مثلثات سمبوسة مقرمشة
- نضع في وعاء عميق ماء ويضاف عليها ملح وزبدة أو الزيت، ويرفع قدر الماء على نار بدرجة حرارة كبيرة حتى تبدأ الماء في غليان ترفع من على النار ويضاف عليها دقيق كوب مع تقليب ويضاف الكوب الآخر.
- تقلب مكونات معا وتقلب جيدا حتى تختلط كل مكونات مع دقيق وتكون معك عجينة جيدة طرية ملساء.
- تترك عجينة سمبوسة جانبا حتى تبرد وتهدأ وبعد ذلك قومي بعجنها مرة أخرى باليد أو بوضعها في وعاء العجان والاستمرار في عجنها لمدة خمس دقائق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- غطي العجينة وتترك جانباً لمدة ربع ساعة حتى ترتاح العجينة ويسهل تشكيلها، ثم يرش طاولة نظيفة بالقليل من دقيق ونضع عليها عجينة.
- ثم تفرد عجينة بالنشابة حتى نحصل منها على عجينة بسمك رقيق مثل عجينة سمبوسك جاهزة تأخذ نفس القوام.
- ثم تقطع العجينة بشكل طولي أو دائري ويفضل أن تكون دائري متوسط الحجم، ثم نجهز حشوة سمبوسة وتحشو بها قطع السمبوسك سواء بالجبن أو اللحمة المفرومة أو أي حشو ترغبين فيه.
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