اقوي وارخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد في البيت سيصبح خيوط حرير من أول استعمال

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أرخص كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد نتابع أهم مكوناته فيما يلي، حيث تهتم لعديد من الفتيات بعلاج أي عيوب قد تظهر على الشعر بالوصفات الطبيعية، وهذا ما يمكن أن يحققه كيراتين الشعر بمكون الخميرة متعدد الفوائد حيث يعمل على تنعيم الشعر وإزالة تجاعيده والتحسين من مظهر الشعر بشكل عام، وفيما يلي أهم المكونات مع بيان أهم طريقة من الممكن من خلالها تحضير تلك التركيبة.
أرخص كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد
القضاء الفوري على أي معالم لخشونة وتجاعيد الشعر من خلال تلك الخلطة الطبيعية بالخميرة وتعد من أقوى الطرق التي من الممكن الاستعانة بها للتخلص تماما من أي أثر للملمس الغير مرغوب للشعر مع حماية الشعر من العديد من العيوب الأخرى مثل التقصف والجفاف والمظهر الغير رطب، ولكن بالتطبيق السريع لتلك الخلطة الطبيعية الممتازة من الممكن التخلص نهائيا من خشونة خصلات الشعر بالاعتماد على تلك المكونات الآتية، والتي تعد مكونة لأفضل تركيبة علاجية للشعر الخشن والمعاني من شدة التجاعيد:
مكونات لأرخص كيراتين لفرد الشعر المجعد
من الممكن القضاء على خشونة الشعر تماما من خلال الاستعانة بمكون الخميرة لعمل أرخص خلطات كيراتين الشعر الطبيعية مع المكونات الآتية:
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة زيت لوز.
- ملعقة صغيرة زيت سمسم.
- ملعقة صغيرة جل صبار.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقتان من النشا.
طريقة التحضير للوصفة
من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال استعمال كل المكونات السابقة ومن الممكن أن يتم خلطها كما يلي في النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى المتبعة هي الإسالة لمكون الفازلين تماما مع تذويب جل الصبار في وعاء ملائم بالميكرو ويف لثواني قليلة.
- قومي بإضافة الخميرة مع التقليب الجيد للجل مع الخميرة والفازلين.
- الزيوت الطبيعية تتم إضافتها مع ضرورة التقليب المستمر مرة أخرى حتى تكون الخلطة متجانسة.
- توضع كل المكونات مع التأكد من تمام تجانسها ومن ثم نحصل على التركيبة الفعالة في فرد الشعر والتخلص تماما من تواجد أي خصل بملمس خشن أو مجعد.
- الخطوة الخاصة بالتطبيق تكون بشكل مباشر بتوزيع الخليط على الشعر، والتخلص من أي أثر للتجاعيد بتطبيق الخليط مدة ربع ساعة على الشعر.
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