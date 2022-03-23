بدون ماكينة.. بالمشط فقط لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق

لف ورق العنب والكرنب بالمشط بسرعة الصاروخ من الخطوات التي من الممكن أن تيسر عليكِ عمل وصفة تعد من أكثر الوصفات الشعبية، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها بشكل بسيط وسريع للتخلص تماما من مشكلة طول فترة بقاء ربة المنزل وهي تقوم باللف للورق بالطريقة العادية، ومن الممكن أن تستعملي مكونات بسيطة ومعروفة لعمل الوصفة مع الإسراع في خطوة اللف من خلال الاستعانة بالمشط والذي يساعدك في إنجاز عمل وصفة المحشي من الخضار الورقي وفي وقت أسرع من المتوقع.

لف ورق العنب والكرنب بالمشط بسرعة الصاروخ

لف ورق العنب والكرنب بالمشط بسرعة من الممكن أن يتم وفي أقل وقت ممكن، ومن أهم الخطوات للف لورق العنب والكرنب بالمشط هي تلك الطريقة بالخطوات التي تساعد كل ربة بيت على إنجاز عمل وصفة من الملفوف من كل أنواعه، وبطريقة سهلة، مع توفر المكونات التقليدية المستعملة في عمل خليط لحشوة المميز، ومن أهم المكونات التي تساعد في عمل المحشي وبسرعة الصاروخ ما يلي في تلك الفقرة.

خطوات للف ورق العنب والكرنب بالمشط

من الممكن أن تقومي بلف ورق العنب وورق الكرنب بسرعة الصاروخ، باستعمال المشط حيث أن الطريقة مثالية وتساعد في الحصول على الملفوف سريعا وكل أصابع المحشي الملفوفة بمساعدة المشط تكون تقريبا متساوية الحجم، ومن أهم الخطوات الأساسية لعمل الملفوف باستعمال المشط ما يلي: