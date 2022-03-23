نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستلزمات البيبي من الصيدلية لكل حامل اعرفي أهم اللوازم قبل الولادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستلزمات البيبي من الصيدلية؛ مستحضرات البيبي التي يمكن شراؤها من الصيدلية، هذا الأمر مهم للغاية، لأنه يجب على كل أم توفير ما يحتاج له طفلها منذ الساعات الأولى له، لذا قبل أن تقومي بخطوة التسوق للطفل انتظري قليلًا وتابعي معنا هذا المقال، وتعرفي معنا على أهم المستلزمات التي يجب عليكِ شراؤها، ومن خلالنا اليوم سنوضح لكِ بالتفصيل كيف تختارين الأفضل لرضيعك من كل شيء.

مستلزمات البيبي من الصيدلية

عزيزتي الأم بالطبع ستقومين بالتسوق في الشهور الثلاثة الأخيرة، بعد أن تتأكدي أن لديكِ طفل صبي أم فتاة لاختيار الألوان، وبعد ذلك احضري ورقة لتقوم بإعداد قائمة احتياجات طفلك والتي تتمثل في الآتي:-

أولًا: الملابس

لا داعي لشراء ملابس كثيرة لأنهم في تلك الفترة ينمون سريعًا، يمكنك تقسيم العدد بين مقاس من صفر -3 شهور، ومن 3-6 أشهر، ويجب شراء كل ما يلزم من الملابس، جوارب، قبعة، سترة قطنية، مع الحرص على اختيار الملابس القطنية 100%.

ثانيًا: مجموعة الحمام

بعد الولادة يمكن تنظيف المولود بقطعة من القماش القطني المبلل، أو بالمناديل المبللة، وبعد سقوط الحبل السري، يحتاج للتنظيف.

وهنا سيتوجب تحضير مجموعة الحمام والتي تشتمل على:-

قطعة القماش القطنية، اسفنجة الحمام، منشفة الحمام القطنية، فوطة الرأس، صابون للأطفال خفيف.

حوض للاستحمام، شبكة حوض حتى تتم عملية استحمام الطفل بكل سهولة.

ثالثًا: احتياجات التغذية

بالطبع منذ الساعات الأولى والشهور الأولى يتغذى الطفل على حليب الأم، ولكن قد لا يكون كافيًا.

لذا يجب استشارة الطبيب لاستخدام الحليب الصناعي المناسب، ولكن سيدتي أيضًا أنتِ بحاجة إلى شراء مضخة الثدي، مع كيس تخزين الحليب.

بالإضافة إلى الزجاجات تغذية الرضيع بها.

رابعًا: منتجات العناية بالطفل

بشرة الرضيع رقيقة للغاية وتحتاج لنظام رعاية من نوعًا خاص، لا تحتوي على عطور، ولا تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا.

بالإضافة إلى حفاضات بعروة من البطن لسهولة ارتدائه.

علاوة على مناديل مبللة، مقص الأظافر، كريم لإزالة طفح الحفاضات، زيت للجسم برائحة اللافندر من أجل شعوره بالاسترخاء.

خامسًا: منتجات صحة الطفل

من أجل الاطمئنان على صحة الطفل دومًا يجب أن يكون لديكِ سيدتي بعض المنتجات، وأيضًا ستساعدك في أوقات الطوارئ لحين الذهاب للطبيب للاطمئنان، مثل ميزان الحرارة لفحص الحرارة، وأيضًا مخفض للحرارة اجعلي الطبيب يصرفه لكِ من قبل واحتفظي به وهو مغلق، واقي للشمس للأطفال المولودين في الصيف، منتجات لتنظيف الأنف، الكريم المرطب.