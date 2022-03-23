نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل جاتوه الميل فاي بالتوت والشوكولاتة خطوة بخطوة بطعم ألذ من المحلات في المقال التالي

طريقة عمل جاتوه الميل فاي من أروع الحلويات التي تلقى على إعجاب الجميع، حيث أنه يمكن تحضيره بأشكال مختلفة، وكل مرة يتم الحصول على طعم رائع ومميز، وبالطبع كل شيف يبدع في طريقة تقديمه، فيجعل ست البيت تقف حائرة أيهما تحضر، ولكن اليوم نحن سنقضي على تلك الحيرة، وسنقدم لكِ طريقة الميل فاي بالتوت والشكولاتة، طريقة سهلة الخطوات ومكونات أيضًا بسيطة، وثقي أنكِ ستقومين بتحضيرها في خلال دقائق، قدمي نوع حلو جديد ومختلف واسعدي أفراد أسرتك الآن. طريقة عمل جاتوه الميل فاي بالتوت والشوكولاتة المكونات عبوة من عجينة الباف باستري بالشوكولاتة (يمكنك اختيار السنبلة).

نصف كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من شراب الذرة.

أربعة ملاعق كبيرة من الماء.

ثلاثة صفار بيض بدرجة حرارة الغرفة وبحجم متوسط.

ملعقتان كبيرتان من موس الشوكولاتة.

5 ملاعق كبيرة من الجيلاتين بدون نكهة نهائي.

50 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

8 ملاعق كبيرة من الكريمة الكثيفة ناعمة.

توت طازج. طريقة التحضير ضعي كلًا من السكر + شراء الذرة + الماء بدرجة حرارة 115.

اخفقي صفار البيض حتى يتضاعف قوامه، ويصبح هش باللون الأصفر.

ثم أضيفي خليط السكر السابق مع الخفق بدرجة منخفضة.

احرصي على صب السكر في جانب الوعاء وليس بالمنتصف.

ثم ابدئي بالخفق على سرعة عالية مرة أخرى حتى يصبح الخليط هش وسميك.

جهزي الجيلاتين ثم ضعي معه ملعقتان كبيرتان من الكريمة المخفوقة ثم اتركيها في الميكروويف لمدة 7 ثوانٍ فقط.

استمري في الخفق حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا ولكن احرصي على عدم الخفق بشكل مبالغ فيه.

ضعي الكريمة بقاعدة الموس ثم قومي بطيها وبعدها ذوبي الشوكولاتة في حمام ماء دافئ.

ضعي شريحة من عجينة الباف بستري بالشيكولاتة في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ثم قطعيها على شكل مستطيلات بحجم مناسب، وضع صفين من الموس بالشوكولاتة ثم رصي التوت بالأعلى ثم ضعي طبقة من العجينة ثم التوت مرة أخرى، والآن أصبحت جاهزة للتقديم.

تستطيعي سيدتي تقديم قطع جاتوه الميل فاي بجانب فنجان من الشاي أو القهوة وتناولها كوجبة فطار لذيذة لك ولأسرتك وأطفالك. عمر شويل - جدة طريقة عمل جاتوه الميل فاي بالتوت والشوكولاتة خطوة بخطوة بطعم ألذ من المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل جاتوه الميل فاي بالتوت والشوكولاتة خطوة بخطوة بطعم ألذ من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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