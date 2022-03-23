وصفات حلويات رمضان المختلفة واللذيذة بطرق سهلة لإعدادها بالمنزل وبمكونات اقتصادية

وصفات حلويات رمضان المختلفة، تبحث دوما كل ربة منزل على ملف شامل لطرق حلويات رمضان الشهية واللذيذة وذلك لتقديمها بعد صيام يوم طويل، وهناك الكثير من الحلويات مثل القطايف والكنافة والبسبوسة وغيرها من الحلويات، لذلك سنقوم بعض طرق إعداد الحلويات الرائعة التي تقدم بالشهر الكريم.

وصفات حلويات رمضان المختلفة واللذيذة بطرق سهلة

تضمن حلويات رمضان الكثير من الأنواع المختلفة مثل الكنافة بمختلف حشواتها والقطايف بمختلف حشواتها والبسبوسة والمهلبية بمختلف أطعمتها، وفي مقالنا سوف نقدم ملف كامل بطرق إعداد أغلب حلويات رمضان.

طريقة عمل الكنافة المولتن الشهية بسهولة

تعد الكنافة واحدة من أجمل الحلويات الشرقية وهي مشهورة بكثير من دول العالم وأولهم بلاد الشام ومصر وتركيا، ولكنها يطلق عليها اسم القطايف بدولة الجزائر وتونس، وهناك الكثير من الطرق لإعداد الكنافة مثل الكنافة عش البلبل، وكنافة بوبس، وكنافة مولتن.

مقادير كنافة المولتن

نصف كيلو جرام كنافة. كوب كريمة سائلة. نصف كوب شربات. شيكولاتة مقطعة مكعبات نصف كيلو. ثلاثة أرباع كوب سمن ذائب.

تحضير كنافة المولتن

في وعاء كبير نقوم بوضع الكنافة بعد تقطيعها لقطع صغيرة الحجم.

بقلاة تيفال نضع السمن والكنافة وتقلب حتى تتحمر.

نضع الكنافة بالوعاء مرة أخري ونضع عليها الشربات حتى تصبح متماسكة قليلا.

نحضر وعاء على النار ونضيف له الكريمة وبعد أن تغلي نصب الشيكولاتة وتقب حتى تذوب.

تدهن قوالب المولتن بالسمن وترص الكنافة بالقاع والأطراف ونضغط حتى تتماسك.

نصب خليط الكريمة والشيكولاتة فوق الكنافة وتغطي بطبقة أخري من الكنافة ونضغط عليها برفق.

توضع القوالب بالثلاجة لحين التقديم ولكن قبل التقديم تقلب الكنافة بطبق التقديم وتسخن لدقيقة بالميكرويف وتقدم.

وصفة الكنافة بوبس بالمنزل وبمكونات اقتصادية

تختلف طرق إعداد الكنافة عن الأخري وفيما سبق ذكرنا طريقة لعمل الكنافة مولتن بالشوكولاتة الشهية، أما عن تلك الطريقة فهي عن الكنافة بوبس اللذيذة.

مقادير كنافة بوبس

نصف كيلو كنافة. أعواد خشبية صغيرة. نصف كوب سمن بلدي بدرجة حرارة الغرفة. كوب قطر أو شربات. 150 جرام مكسرات مفرومة. كوب كريمة خفق أو طبخ.

إعداد الكنافة بوبس