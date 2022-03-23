صبغة حواجب بني طبيعي بمكونات غير كيميائية والنتيجة طبيعية غير مكلفة

هناك العديد من الحيل للحصول على حواجب مثالية من صبغة حواجب . مثل الدروس على الإنترنت لا حصر لها، لكن في الآونة الأخيرة، أصبحت طقوس الجمال حول الحاجبين لانهائية. والفكرة التي نعرضها عليكم اليوم هي إحدى تلك المبادرات الغريبة، ولكن من يدري، فقد تنجح وتفاجئنا جميعًا.

صبغة حواجب بالقهوة

أولاً وقبل كل شيء، علينا إنشاء المعجون أو “الصبغة” التي نضعها على حواجبنا. المكونات هي: ملعقتان كبيرتان من القهوة وواحدة من مسحوق الكاكاو (والتي يمكن استخدامها بكمية أكبر أو أقل إذا كنت تريد حواجب أفتح). امزجه جيدًا وتأكد من تركه لبضع دقائق. حتى لا يسقط الخليط من حاجبيك (حيث إنهما في الوقت الحالي مجرد مساحيق)، أضيفي زيت جوز الهند والعسل حتى يكتسب قوام العجينة. مشطي حاجبيك جيداً، ضعي الصبغة عليهما بفرشاة واتركيها لمدة عشرين دقيقة. وهكذا، يمكنك الحصول على حواجب أكثر تحديدًا وأكثر قتامة دون مغادرة المنزل ودون أي معالجة كيميائية.

طريقة صبغ الحواجب بالمنزل

هلل قمت بعمل صبغة للحاجب في المنزل ولم تكن النتيجة كما توقعت؟ حاليًا، يعد تلوين الحواجب طريقة مثالية لأولئك الذين يرغبون في ملء تلك الثقوب الصغيرة التي تسبب الكثير من الصداع عند وضع المكياج، ولكن إذا لم تكن لديك الممارسة اللازمة أو تفعل ذلك في المنزل، فقد لا تكون النتيجة كما توقعت لهذا السبب، سنخبرك اليوم بمفاتيح إزالة صبغة الحاجب.

عند صبغ حواجبك ، إذا رأيت أن النتيجة ليست كما توقعت ، فهناك عدة طرق منزلية لإزالة تلك الصبغة في أسرع وقت ممكن وهي:

خل أبيض. اخلطي نصف كوب من الخل مع كوب من الماء الدافئ وانقعي كرة قطنية وضعيها على الحاجب، مع الحرص على عدم ملامسته للعينين.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

عصير ليمون. اعصري ليمونه وضعيها بقطعة قطن أو قطن على الحاجب. دلكي بلطف واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

أو شامبو مضاد للقشرة مع صودا الخبز. اخلطي نصف صودا الخبز ونصف الشامبو المضاد للقشرة في وعاء وقلبي حتى تحصلي على عجينة. ضعيه بأصابعك على كامل الحاجب، واتركيه لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

طريقة تخفيف لون الحاجب