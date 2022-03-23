نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحتك حياتك.. مشروبات سحرية لتخفيف الآم القولون العصبي وتنظيف المعدة وعلاج الاضطرابات سريعًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة آلام القولون العصبى يعاني منها الكثير فهى متعبة وتسبب للإنسان العصبية وعدم القدرة على التفكير والتركيز، كما تسبب التهابات فى المعدة وعدم تناول الطعام بشكل منتظم، والتعرض للإصابة بالإمساك الشديد أو الإسهال، وتعرض الإنسان إلى الشعور بالاجهاد المستمر، وكل هذا يجعل الإنسان يشعر بعدم الراحة ويبحث عن أفضل المشروبات التى تهدئ القولون وتقلل من الشعور بالألم، وتهدى الأعصاب وتجعله يشعر بالراحة والاسترخاء، لذا سوف نوضح لكم أفضل المشروبات التى تجعل القولون فى أفضل حال وتقلل من آلام المعدة، كما تساعد على فتح الشهية.

ما هو القولون العصبى

تناول الأكلات الغير صحية والتى ترتفع بها نسبة الدهون، تسبب الإصابة بالقولون العصبي، كما أن تناول المشروبات الغازية تسببت كذلك الإصابة بهذا المرض، وقد يكون الأمر موروثاً فى العائلة من الجينات، ولكن فى جميع الحالات تعد آلام القولون صعبة ولا يقدر أى شخص على تحملها، وعند إصابة الشخص بها يكون فى حاجه إلى مشروب سريع المفعول للتخلص من هذه الآم المتعبة التى تسبب آلام شديدة فى المعدة، لذا لابد من معرفة المشروبات التى سنوضحها لكم لتناولها بشكل مستمر والحفاظ على صحة القولون العصبى.

مشروبات سحرية تخفف من آلام القولون العصبى

1. النعناع الأخضر

يساعد تناول كوب من النعناع الأخضر المغلي على الريق أو بعد تناول الطعام على تخلص الجهاز الهضمي من آلام القولون، والتقليل من الالتهابات والانتفاخات وتقلصات المعدة.

2. الشاى الأخضر الساخن

يساهم تناول كوب من الشاى الأخضر أو الأسود بشكل يومي على استرخاء جهاز القولون، والتقليل من آلام المعدة، لذا ينصح بتناول كوب يومياً.

3. السبانخ الخضراء

عند الشعور بآلام القولون العصبى الشديدة، يفضل هرس كمية من ورق السبانخ الخضراء مع موزة وضربها بالخلاط مع عسل نحل وتناولها، فإن هذه الوصفة تعالج كل آلام القولون الشديدة.

4. تناول الماء بكثرة

عند تناول كوب أو اثنين من الماء على الريق، فإنها تنظف الجهاز الهضمي وتقلل من الشعور بأى التهابات، لأن الماء يخفف من آلام القولون ويحسن من عمليات الهضم، ويقلل الشعور بالإمساك المستمر، لذا ينصح بتناول الماء بشكل مستمر للحفاظ على صحة القولون.