نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الجسم بالتمر لن تتخيل ماذا سيفعل في جسدك في المقال التالي

عالج جسمك بالتمر من شعر الرأس وحتى أصابع القدم، وذلك لأن التمر قادر على أن يمد الجسم بكثير من الفيتامينات والمعادن، التي يستفيد منها الجسم كله، وذلك هبه من الرحمن أن يمنحنا النخل، وما يحتويه من فوائد كثيرة أهمها متضمنة في ثمرة البلح بأنواعه، وتحوله إلى تمر بعد ذلك، لنتعرف على أهم فوائده في هذا المقال، والاستفادة القصوى منه لعلاج أجسادنا. علاج الجسد بالتمر والحصول على كل هذه الفوائد

يعتبر من أهم الثمار التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماغنسيوم، والفسفور. يحتوي على فيتامين وب١و ب٢و ب٣. مفيد جدا للمرأة الحامل لأنه غني ب حمض الفوليك، المهم لنمو الجنين، ويحتوي أيضا على فيتامين أ. مصدر جيد من مصادر الحديد، حيث يحتوي كل ١٠٠ جرام من التمر على ٥٪ من الحديد. مفيد جدا لعملية الهضم، حيث يعمل على زيادة الأيض، وذلك لأنه يحتوي على الألياف الغذائية البسيطة. يعد التمر أيضا مصدر مهم من مصادر البروتين، لبناء العظام، حيث يعمل على تقوية عضلات الجسم وإمداده بالبروتينات والطاقة اللازمة، ومفيد جدا للاعبي كمال الأجسام وكرة القدم . الأمراض التي يعالجها التمر يقضي علي عسر الهضم، و الإمساك حيث يعمل علي تعزيز عملية الهضم، و تحفيز المعدة علي إفراز العصارة الهاضمة. يقلل التمر من خطر تشكل الحصى في المرارة. يعمل التمر علي التقليل من الكوليسترول الضار في الدم، وتنشيط الدورة الدموية، مما يحافظ لي صحة القلب، ويقي من الإصابة بتصلب الشرايين، والسكتات القلبية. يعد التمر من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة، مما يجعله من المأكولات المحاربة للسرطانات، وخاصة سرطان الأمعاء. من الأغذية التي تحارب التعب و الإرهاق، وتعمل علي تجديد نشاط الجسم. طريقة تناول التمر يدخل التمر في عمل الكثير من الحلويات، و المخبوزات لترغيب الكبار والصغار.

من المتعارف عليه أن تناول سبع حبات من التمر يوميا على الريق للحصول على أعلى فائدة منه، حيث أن هذه الكمية تمد الجسم بحوالي 40٪ من الفيتامينات والعناصر والمعادن المطلوبة خلال اليوم.

ينقع التمر في الماء و يمكننا شرب الماء، و أكل التمر أيضا ليكون أكثر طراوة.

العصير الأكثر شهرة للتمر، هو التمر باللبن و الذي يمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية. عمر شويل - جدة علاج الجسم بالتمر لن تتخيل ماذا سيفعل في جسدك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاج الجسم بالتمر لن تتخيل ماذا سيفعل في جسدك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.