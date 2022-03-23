نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزريلا الشهية بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات الحلويات في المقال التالي
الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزريلا من أحلي وألذ أنواع الحلويات السورية والشرقية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي أصبحت أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم ذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والكنافة النابلسية هي من أهم أنواع الحلويات التي يتم عملها في جميع محلات الحلويات السورية والشرقية، والتي ذاد الطلب عليها بشكل كبير بين أوساط المجتمع المصري وذلك لتميزها بطعم لذيذ ونكهة مختلفة عن باقي أنواع الكنافة، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن أفضل طريقة لعملها والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة صحية وآمنة لعمل أحلي وأطعم كنافة نابلسية بالجبنة الموتزريلا.
طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كنافة نابلسية بالجبنة الموتزريلا، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية المفيدة للصحة العامة والجسم.
المكونات
- نصف كيلو من عجينة الكنافة.
- نصف كوب من الزبدة المذابة أو السمنة البلدي أو الزيت علي حسب الرغبة.
- باكو من الجبنة الكيري أو الجبنة الموزاريلا علي حسب الرغبة.
- كوبان من الشربات خفيف أو ثقيل.
- ملعقة صغيرة من صبغة الطعام لون أحمر.
- كوب ونصف من السكر المطحون الناعم جداً.
- فستق مطحون وناعم للتزين.
- ملعقة صغيرة من الڤانيليا.
طريقة تحضير الشربات
- نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نضع به ماء ونضع السكر ونستمر في التقليب جيدا ثم نتركه يغلي جيدا ، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الڤانيليا ونستمر في التقليب جيدا.
- ثم نتركة لمدة 10دقائق يغلي علي النار، وبعد ذلك نرفعة من النار.
طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة
- نحضر إناء عميق ثم نضع به الكنافة ونفتتها جيدا حتي تصبح مهروسة، ثم نضع عليها الزبدة أو السمنة البلدي السايحة علي حسب الرغبة، ونظل نفرتكها جيدا حتي تصبح مفتتة تماما.
- ثم نحضر صينية الفرن او الصينية البايركس علي حسب ما لديكي، ثم ندهنها بالسمنة أو الزيت جيدا، ثم نضع في قاع الصينية الكنافة المخلوطة بالسمنة البلدي ونوزعها جيدا.
- ثم نضع فوقها الجبنة الكيري أو الموتزريلا أو نوع أخر علي حسب ما لديكي ونوزعها جيدا علي السطح، ثم نضع عليها طبقة اخري من الكنافة المهروسة.
- ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها من 15 إلي 20 دقيقة حتي تحمر أطرافها.
- ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات الدافئ ونضعها في طبق التقديم وتزين بالفسدق الناعم، وتقدم الكنافة ساخنة وسوف تنال إعجاب جميع الاشخاص لانها محببة لدي الجميع وخصوصا هذة الطريقة وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزريلا الشهية بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.