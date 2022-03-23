إعملي الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزريلا الشهية بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات الحلويات

الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزريلا من أحلي وألذ أنواع الحلويات السورية والشرقية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي أصبحت أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم ذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والكنافة النابلسية هي من أهم أنواع الحلويات التي يتم عملها في جميع محلات الحلويات السورية والشرقية، والتي ذاد الطلب عليها بشكل كبير بين أوساط المجتمع المصري وذلك لتميزها بطعم لذيذ ونكهة مختلفة عن باقي أنواع الكنافة، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن أفضل طريقة لعملها والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة صحية وآمنة لعمل أحلي وأطعم كنافة نابلسية بالجبنة الموتزريلا.

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كنافة نابلسية بالجبنة الموتزريلا، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية المفيدة للصحة العامة والجسم.

المكونات

نصف كيلو من عجينة الكنافة.

نصف كوب من الزبدة المذابة أو السمنة البلدي أو الزيت علي حسب الرغبة.

باكو من الجبنة الكيري أو الجبنة الموزاريلا علي حسب الرغبة.

كوبان من الشربات خفيف أو ثقيل.

ملعقة صغيرة من صبغة الطعام لون أحمر.

كوب ونصف من السكر المطحون الناعم جداً.

فستق مطحون وناعم للتزين.

ملعقة صغيرة من الڤانيليا.

طريقة تحضير الشربات

نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نضع به ماء ونضع السكر ونستمر في التقليب جيدا ثم نتركه يغلي جيدا ، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الڤانيليا ونستمر في التقليب جيدا.

ثم نتركة لمدة 10دقائق يغلي علي النار، وبعد ذلك نرفعة من النار.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة