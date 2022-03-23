نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة حضري صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
جلاش باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات الرئيسية المشهورة التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة حشوها من مكان الي اخر، وتعتبر من الوجبات الرئيسية السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الوجبات الرئيسية التي لها مذاق شهي ولذيذ، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة لذلك تقوم بعض الأمهات بشرائها من المحلات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل صينية الجلاش
تتكون صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبة كبيرة من البصل المفروم.
- ٢ فص ثوم مهروس.
- ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- مقدار ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من البهارات.
- نصف كوب جبنة بارميزان.
- أوراق من الجلاش.
- بيضة مخفوقة مع القليل من الحليب.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-
- نقوم بتحضير إناء ونضع به الزيت ونضع بها البصل المفروم والثوم ونقلب المكونات جيداً حتى يزيل.
- ثم نضيف اللحم ونقلب جيداً ثم نضيف الملح والفلفل والبهارات لمدة عشر دقائق من حين لآخر حتى ينضج.
- بعد ذلك نقوم برفع الخليط من على النار ونضيف الجبنة البارميزان ونقلب المكونات ونتركها حتى تبرد تماماً.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن.
- نقوم بدهن قالب مستطيل بالقليل من الزبدة، نقوم بفرد ورقة من الجلاش وندهنها بالقليل من الزبدة، ونكرر الخطوات السابقة حتي الحصول على خمس ورقات من الجلاش.
- ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع جزء من خليط اللحم ونكرر مرة آخر حتي الحصول على خمس ورقات من الجلاش.
- نكرر العملية حتي الحصول على ثلاث طبقات من أوراق الجلاش واللحمة المفرومة.
- ثم نقوم بوضع القالب في الفرن لمدة عشر دقائق وبعد ذلك ندهن وجه القالب بالبيض والحليب.
- نرجع القالب الي الفرن مرة أخرى لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً قبل التقطيع وتقدم بجانب الصلصة بالهنا والشفا.
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