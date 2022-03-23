بمكونات بسيطة حضري صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

جلاش باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات الرئيسية المشهورة التي يحبها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة حشوها من مكان الي اخر، وتعتبر من الوجبات الرئيسية السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الوجبات الرئيسية التي لها مذاق شهي ولذيذ، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة لذلك تقوم بعض الأمهات بشرائها من المحلات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل صينية الجلاش

تتكون صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

٢ فص ثوم مهروس.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف كوب جبنة بارميزان.

أوراق من الجلاش.

بيضة مخفوقة مع القليل من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-