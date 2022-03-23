طريقة عمل السويسرول بالمربي والكريمة الشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

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السويسرول بالمربي والكريمة من أحلي وألذ أنواع الحلويات المنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها اللذيذ والرائع والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والسويسرول من أحلي أنواع الحلويات التي يتم عملها في المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أطفالنا، وهناك العديد من السيدات اللاتي يعتقدون بأن طريقة عملها شئ صعب، لذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعملها في المنزل وذلك بطريقة صحية لعمل ألذ وأحلي سويسرول بالمربي والكريمة. طريقة عمل السويسرول بالمربي والكريمة ومكوناتها المكونات خمسة بيضات.

كوب سكر.

إثنين باكو فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب دقيق. طريقة عمل السويسرول نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به خمسة بيضات مع كوب السكر ونضيف إليه إثنين باكو من الفانيليا ثم نقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وتظهر فقاقيع على السطح.

ثم نقوم نخل الدقيق ثم نضيف إليه ملعقة من البيكنج بودر ونضعها على الخليط ونقوم بتقليبه برفق في إتجاه واحد حتى يختفي الدقيق ويمتزج الخليط جيداً.

ثم نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم ومستطيلة ونقوم بوضع بها ورقة زبدة ثم نقوم بصب الخليط في الصينية.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن وبعد أن تسخن الفرن جيداً نقوم بإدخال الصينية في الفرن الساخنة ثم نتركها في الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونحضر فوطة نظيفه ونقوم بإضافة الماء الساخن على الفوطة ونعصرها جيداً حتي تصبح مبللة خفيف.

ثم نقوم بفرد الفوطه علي الرخامة التي بالمطبخ ونقوم بإخراج كيكة السويسرول بورقة الزبدة من الصينية.

ثم نقوم بلف الكيكة بالفوطة ونجعلها على شكل روول اسطواني ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة. حشوات السويسرول مكونات حشوة الكريمة.

إثنين ظرف كريم شانتيه.

كوبان من الحليب السائل المثلج.

ملعقتين سكر بودر. طريقة عمل حشوة الكريمة نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به إثنين ظرف كريم شانتيه ثم نضيف إليه كوبان الحليب ثم نضيف إليه ملعقتين سكر بودر ونضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق حتى يتضاعف حجمه. حشوة المربي وجوز الهند برطمان مربي فراولة.

إثنين ملعقة جوز الهند. طريقة تجهيز كيكة السويسرول نقوم بإخراج الكيكة من الثلاجة ونفردها على الرخامة ونضع بها طبقة من الكريم شانتيه ونفردها جيدا.

ثم نقوم بإضافة طبقة من المربي فوق طبقة الكريمة ونضيف إليه ملعقتين من الجوز الهند ثم نقوم بلفها جيداً ونجعلها على شكل روول اسطواني بعد إخراج الفوطة منها.

ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة وبعد ذلك نقوم بإخراج من الثلاجة ونقدمها في طبق التقديم ونقدمها لأفراد الأسرة للضيوف وذلك لأحلي سويسرول بالمربي والكريمة. عمر شويل - جدة طريقة عمل السويسرول بالمربي والكريمة الشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السويسرول بالمربي والكريمة الشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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