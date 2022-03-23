بملعقة ملح.. طريقة الكوريين في إزالة الشعر الزائد وودعي الطرق التقليدية ولن ينمو مجدداً

سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة الكوريين في إزالة الشعر، حيث أن التخلص من الشعر الزائد من أصعب المشكلات التي تواجه السيدات والفتيات، فإن إزالة الشعر بالطريقة التقليدية تسبب ألما شديداً، فيبحث الكثير عن طرق مختلفة تعمل على إزالة الشعر بمكونات غير كيمائية وسريعة ولا تسبب الألم.

طريقة الكوريين في إزالة الشعر

وجود الشعر الزائد أمر مزعج ومحرج، لذا هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه، فقد لا يناسب الجميع طريقة واحدة.

طريقة إزالة شعر الجسم والبشرة بالملح

تعرفي على طريقة بسيطة جداً في التخلص من الشعر بمكون متوفر في كل منزل، وهي كالآتي:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الملح.

ملعقة كبيرة من الماء البارد

الطريقة

في وعاء مناسب يتم وضع الملح مع الماء ونخلطهم جيداً حتى يتم إذابة الملح.

ثم يتم وضع الخليط على المنطقة المراد التخلص من الشعر الزائد منها، والانتظار لمدة 25 دقيقة.

ثم يتم غسل المنطقة بالماء

يجب تكرار هذه الطريقة مرتين على الأقل في الأسبوع.

مع تكرار هذه الوصفة بشكل دوري سيتم التخلص من الشعر الزائد نهائياً ومنع نموه.

طريقة إزالة الشعر بالماء والليمون

يمكنك إزالة الشعر بدون ألم بإستخدام الماء والليمون كالآتي:

المكونات

ملعقتين من الماء.

قطرات من عصير ليمون.

ملعقة واحدة من الشبه المطحونة.

مستكة مطحونة.

زيت قرنفل.

سكر.

خميرة فورية.

الطريقة

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع السكر والخميرة الفورية مع القليل من الماء وخلطهم جيداً، ويتم رفعهم على النار حتى الغليان.

في وعاء آخر يتم خلط جميع المكونات من زيت القرنفل والشبه المطحونة والمستكة وعصير الليمون والماء ونخلطهم جيداً، ثم إضافة خليط السكر والخميرة ويتم خلطهم مرة أخرى.

يتم إستخدامه عن طريق دهن الجسم جيداً لإزالة الشعر، والانتظار لمدة تتراوح بين 10 دقائق إلى 30 دقيقة.

ثم يتم إزالة الخليط، وسوف تجدين أنه تم إزالة الشعر من أول إستخدام بدون ألم نهائياً.

في الختام نكون قد وصلنا الى نهاية شرح طريقة الكوريين في إزالة الشعر، فقد قدمنا طريقة إزالة الشعر بالملح، كما قدمنا طريقة إزالة الشعر بالماء والليمون، فكلتا الطريقتين تعملان على التخلص نهائيا من الشعر الزائد بدون الشعور بالألم.