نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بسبوسة جوز الهند بطريقة الشيف حسن في البيت في المقال التالي
البسبوسة من الحلويات الشهية واللذيذة، ويحبها الكثير، يريدون تناولها في أوقات عديدة، بجوار كوب من الشاي أو القهوة اللذيذة في الصباح أو في المساء، أو بعد الغذاء، وشهر رمضان الكريم هو شهر الحلويات اللذيذة، حيث يكون الأشخاص صائمون طول اليوم، وبعد الفطار يرغبون في تناول شيء من الحلويات، ومن أخف الحلويات وأكثرها شهرة في رمضان في البسبوسة اللذيذة بجوز الهند، تقوم النساء بتحضيرها قبل الفطور، بطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، وغير مكلفة في المقادير أو الطلبات، تقوم النساء بتجهيزها وتقديمها في العزومات، أو تقوم بعملها الكبار في السن حيث أنه طرية عليهم ويمكن التحكم في معدل السكر بها، وفي كلتا الحالات تكون البسبوسة لذيذة، سواء بالسكر الكثير أو القليل.
مقادير تحضير بسبوسة جوز الهند في المنزل
- أربعة كوب من دقيق السميد.
- أربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند الأبيض والمبشور.
- كوب من الحليب أو ثلاثة أكواب من الزبادي.
- كوب من السكر الأبيض.
- كوب من السمنة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- لعمل القطر نستخدم كوبان ونصف من السكر الناعم، كوبان إلا ربع من الماء.
طريقة إعداد بسبوسة جوز الهند اللذيذة في المنزل
- يمكنك البدء بنخل دقيق السميد، ويمكن الاستغناء عن ذلك.
- نقوم بوضع الدقيق في إناء كبير، ونضيف عليها ملعقة من البيكنج بودر، والذي يعمل على نفش البسبوسة قليلًا، كما نضيف مقدار جوز الهند على الدقيق ونقلب الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر معًا.
- نقوم بتسييح السمنة على النار حتى تكون سائلة، ونضع عليها الحليب الدافئ وتقليبهم جيدًا، وبعد ذلك نضيف السكر والشربات في السمن والحليب وتقليبه حتى يذوب السكر في الحليب.
- بعد التأكد من ذوبان السكر في الحليب والسمنة نقوم بإضافة الحليب والسمنة على الدقيق والبيكنج بودر في الإناء، وتقليب المكونات معًا.
- نستمر في التقليب حتى يقوم الدقيق بالكامل مليء باللبن والسمنة، وتتماسك المكونات معًا.
- نراعي أن يكون التقليب وخلط المكونات بطريقة بسيطة وبخفة ولا تزيد في وقت التقليب حتى لا تكون العجينة يابسة.
- نقوم بفرد العجينة في الصينية بشكل متساوي ونقوم بتقطيعها وإدخالها الفرن.
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