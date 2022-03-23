طريقة تحضير بسبوسة جوز الهند بطريقة الشيف حسن في البيت

البسبوسة من الحلويات الشهية واللذيذة، ويحبها الكثير، يريدون تناولها في أوقات عديدة، بجوار كوب من الشاي أو القهوة اللذيذة في الصباح أو في المساء، أو بعد الغذاء، وشهر رمضان الكريم هو شهر الحلويات اللذيذة، حيث يكون الأشخاص صائمون طول اليوم، وبعد الفطار يرغبون في تناول شيء من الحلويات، ومن أخف الحلويات وأكثرها شهرة في رمضان في البسبوسة اللذيذة بجوز الهند، تقوم النساء بتحضيرها قبل الفطور، بطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، وغير مكلفة في المقادير أو الطلبات، تقوم النساء بتجهيزها وتقديمها في العزومات، أو تقوم بعملها الكبار في السن حيث أنه طرية عليهم ويمكن التحكم في معدل السكر بها، وفي كلتا الحالات تكون البسبوسة لذيذة، سواء بالسكر الكثير أو القليل.

مقادير تحضير بسبوسة جوز الهند في المنزل

أربعة كوب من دقيق السميد.

أربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند الأبيض والمبشور.

كوب من الحليب أو ثلاثة أكواب من الزبادي.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

لعمل القطر نستخدم كوبان ونصف من السكر الناعم، كوبان إلا ربع من الماء.

طريقة إعداد بسبوسة جوز الهند اللذيذة في المنزل