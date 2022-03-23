أحلى من الحلواني.. طريقة عمل الدونات الهشة القطنية كالمحترفين بكل أسرارها

البعض منا يذهب إلى محلات الحلواني ويقوم بشراء الدونات، ولكن في أغلب الأحيان لا تكون طازجة إذ يجعل منها طعم غير لذيذ، وحتى وإن قمنا بشرائها طازجة فهذا معناه أنها باهظة الثمن، لذلك سنوفر عليك التكاليف ونقدم لك طريقة عمل الدونات الهشة اللذيذة بمكونات بسيطة حتى تستطيع عملها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل الدونات الهشة

عزيزتي يمكنك عمل الدونات اللذيذ بيديك بكل سهولة إذا قمت باتباع الطريقة التي سوف نعرضها عليك فيما يلي:

المكونات

كوب كبير من اللبن الحليب الدافئ.

عدد 1 بيضة كبيرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

نصف كوب كبير من السكر البني.

عدد 3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.

أربعة ملاعق من الزبدة الصفراء.

زيت غزير للقلي.

دونات هشة مثل القطن

عليك بإحضار كوب، وضعي به المكونات الخاصة بالخميرة حيث قومي بوضع الخميرة مع السكر، وربع كوب من الماء الدافئ وقلبيها واتركيها معاً حتى تخمر الخميرة.

الآن قومي بتحضير مكونات الدونات فعليك إحضار بولة، ووضع كمية الدقيق الأبيض بها.

أضيفي ملح الطعام وقلبي.

قومي بتذويب الزبدة الصفراء على نار هادئة.

أضيفي الزبدة إلى الدقيق.

قومي بوضع السكر إلى الخليط.

قلبي هذه المكونات وفي ذلك الوقت ستجدي حجم الخميرة تضاعف فقومي بوضعها على الخليط الجاف.

اسكبي اللبن الحليب تدريجياً مع العجن المستمر لمدة عشرة دقائق.

يمكنك استخدام العجان.

اتركي العجينة حتى تخمر وتتضاعف كميتها.

الآن عليك فرد العجينة على الرخامة بسمك واحد سم.

استخدمي كوب وغطاء زجاجة في التقطيع.

اتركي العجين يهدأ مرة أخرى.

سخني زيت القلي جيداً، ثم قومي بتهدئة النار وضعي الدونات واحدة تلو الأخرى حتى تنتهي من باقي الكمية.

قومي برش السكر البودر عليها أو ذوبي شيكولاته واسكبيها عليه.

قومي برش السكر البودر عليها أو ذوبي شيكولاته واسكبيها عليه. قدمي الدونات في أطباق صغيرة مع كوب الشاي.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل الدونات الهشة حتى تقومي بإحضارها لأولادك في المنزل دون الحاجة إلى أن يشترونها بمبالغ باهظة، فاجعليهم يتذوقون أطيب دونات بمبلغ بسيط ونعدك أن تكرر التجربة.