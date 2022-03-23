كريم بذور الكتان من الكريمات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الأوميجا 3 الذي يعمل على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية الضارة، ويحفز من إنتاج مادة الكولاجين الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، كما يساعد في التخلص من التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر، والخطوط الرفيعة نهائيًا، كما يجعل البشرة تبدو نضرة وجميلة طول الوقت، والكريم لا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة لأن جميع مكوناته طبيعية، وتحضيره بالمنزل سهل جدًا ولا يستغرق منا جهد أو وقت طويل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم بذور الكتان المعجزة الربانية لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم بذور الكتان

سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من زيت العنب.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بذور الكتان المعجزة الربانية في إزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر علبة صغيرة الحجم ونضع بها جميع المكونات السابقة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام الواسعة. نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي، ثم نتركه مدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا. نفرك الوجه برفق بواسطة أصابع اليد حتى نزيل الكريم من البشرة. قومي بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك من أول استعمال. يفضل وضع الكريم على البشرة مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على أروع النتائج.

فوائد كريم بذور الكتان للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-