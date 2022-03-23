كريم الفازلين لتنعيم الشعر وعلاج التقصف وفرده بشكل سريع بدون كيراتين، ترغب العديد من النساء في الحصول علي شعر ناعم دون الحاجة إلي اللجوء لمنتجات الشعر الكيميائية، ولذلك يعتبر الفازلين من أكثر الكريمات استخدامًا، حيث يستخدم للبشرة كما يستخدم للشعر فهو يعمل على تنعيم كل من البشرة والشعر، يمكن استخدام الفازلين للشعر الجاف وذلك لأنه يمنحه الترطيب اللازم لكي يصبح لامع وناعم، لهذا ننصح كل النساء الذين يعانون من مشكلة الشعر الجاف ومشكلة التقصف استخدام الفازلين وسوف يحصلون على أفضل نتيجة.

كريم الفازلين لتنعيم الشعر وعلاج التقصف

يفضل استخدام الفازلين بشكل متكرر على الشعر لأنه يتمتع بمواصفات جيدة جدًا من هذه المواصفات احتوائه على كمية من الدهون والتي تعمل على تنعيم الشعر وزيادة لمعانه،

كذلك يستخدم الفازلين في حالة تقصف الشعر لأنه يعالج هذه المشكلة ويتخلص منها بسرعة.

يعزز الفازلين عملية نمو الشعر وبالتالي يقضي على مشكلة تساقطه، كما يعمل أيضًا على فرد الشعر وفك الخصل المتشابكة.

فوائد الكريم للشعر

كريم الفازلين يتمتع بالكثير من الفوائد الجمالية التي ينقلها للشعر هذه الفوائد هي:

يلمع الفازلين الشعر ويجعل مظهره براق باستمرار.

يعالج الفازلين أقوى المشاكل التي تواجه الشعر مثل مشكلة الجفاف، مشكلة التقصف، مشكلة التشابك بالإضافة إلى مشكلة تساقط الشعر .

. يجعل الشعر ينمو بشكل غير طبيعي ويتم ملاحظة ذلك من خلال طول الشعر.

يقوي الفازلين جذور الشعر وذلك لأنه يغذيها باستمرار.

يقوي الفازلين خيوط الشعر ويمنع تكسيرها، كما يقلل من تشابكها مع بعضها.

يحافظ على لون الشعر كما أنه يعطيه الحيوية والقوة.

الفازلين له خصائص طبية أيضًا حيث يعمل على تعزيز الدورة الدموية في الرأس.

طريقة استخدام كريم الفازلين على الشعر

نظرًا للفوائد الكثيرة التي تم ذكرها في الأعلى يفضل استخدام الفازلين بالطريقة التالية: