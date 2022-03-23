طريقة تحضير فطائر الوردات بالجبنة والزيتون الاقتصادية بمذاق يبهر الجميع

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طريقة تحضير فطائر الوردات بالجبنة والزيتون الرائعة بمجموعة من الخطوات الغير محيرة، تعتبر هذه الفطائر من أكثر الأنواع شهرة وشيوعاً بسبب طعمها الجميل الذي يعجب الجميع، كما أن تتميز بسرعة القيام بها لذلك تفضل تحضيرها الأمهات لأولادها وتعطيها لهم في الرحلات والمدارس، وهي من أنواع الأكلات المغذية لوجود ما بها من مكونات صحية ومفيدة للجسم، فهيا بنا نعرض على كل مشاهدين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل فطائر الوردات بالجبنة والزيتون بالتفصيل وكيفية تحضيرها في المنزل.
مكونات عمل فطائر الوردات بالجبنة والزيتون
تعد مكونات عمل فطائر الوردات بالجبنة والزيتون من المكونات الاقتصادية التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- ٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٦ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ٣ ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف كوب من الجبنة الفيتا.
- ملعقة كبيرة من الزعتر الأخضر.
- نصف كوب من الزيتون المقطع.
- ملعقة كبيرة من جبنة البارميزان أو الجبنة الرومي.
للوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة من الحليب أو الماء.
طريقة إعداد الفطائر وتحضيرها
تعد طريقة تحضير أي نوع من الفطائر من الطرق السهلة التي لا تتطلب وقت كبير فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- نحضر الخلاط الكهربائي أو العجان ونضع به ٣ أكواب من كمية الدقيق والملح والخميرة الفورية.
- ثم نضيف عليهم السكر وكوب ونصف الماء الدافئ ونخلط هذه المكونات جيداً.
- بعد أن يصبح لدينا خليط سائل مثل الكيك نتوقف عن الخلط ونترك الإناء في مكان دافئ لمدة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة حتى يرتاح.
- نقوم بإضافة زيت الزيتون والثوم البودر وكمية الدقيق المتبقية ( ٣ أكواب ) بعد أن يرتاح الخليط ونخلط.
- ثم نضع أيضاً الزيتون المقطع والزعتر الأخضر ونستمر في الخلط حتى نحصل على عجينة طرية.
- بعد ذلك نأخذ العجينة ونفردها بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح رقيقة.
- ثم نقطعها بكوب أو قطاعة على شكل دوائر ونحضر ٤ قطع من هذه الدوائر ونضع كل منها على طرف الأخرى، ونضع في البداية قطع من الجبنة الفيتا ونلف العجينة حتى النهاية.
- نقطع هذه العجينة الملفوفة في المنتصف بالسكينة حتى تصبح على شكل وردتين.
- ندهن صينية الكب كيك أو الصينية العادية بالزيت ونضع بها الوردات.
- ونكمل باقي العجين بنفس الطريقة ثم ندهن الوجه بخليط البيض والحليب ونرش عليها الجبنة البارميزان.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٥ دقيقة حتى تنضج.
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