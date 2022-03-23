طريقة تحضير فطائر الوردات بالجبنة والزيتون الاقتصادية بمذاق يبهر الجميع

طريقة تحضير فطائر الوردات بالجبنة والزيتون الرائعة بمجموعة من الخطوات الغير محيرة، تعتبر هذه الفطائر من أكثر الأنواع شهرة وشيوعاً بسبب طعمها الجميل الذي يعجب الجميع، كما أن تتميز بسرعة القيام بها لذلك تفضل تحضيرها الأمهات لأولادها وتعطيها لهم في الرحلات والمدارس، وهي من أنواع الأكلات المغذية لوجود ما بها من مكونات صحية ومفيدة للجسم، فهيا بنا نعرض على كل مشاهدين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل فطائر الوردات بالجبنة والزيتون بالتفصيل وكيفية تحضيرها في المنزل.

مكونات عمل فطائر الوردات بالجبنة والزيتون

تعد مكونات عمل فطائر الوردات بالجبنة والزيتون من المكونات الاقتصادية التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٦ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من الجبنة الفيتا.

ملعقة كبيرة من الزعتر الأخضر.

نصف كوب من الزيتون المقطع.

ملعقة كبيرة من جبنة البارميزان أو الجبنة الرومي.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من الحليب أو الماء.

طريقة إعداد الفطائر وتحضيرها

تعد طريقة تحضير أي نوع من الفطائر من الطرق السهلة التي لا تتطلب وقت كبير فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-