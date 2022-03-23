بسكوت التمر بدون زبدة أو سمن للعجن سيبهر الجميع بمذاقه الممتاز

طريقة عمل بسكوت التمر بدون زبدة أو سمن لعشاق البسكوتات المغذية، تختلف طرق تحضير بسكويت العجوة من وصفة لاخرى على حسب طريقة كل فرد ولكن هذه الطريقة بدون أي نقطة سمنة أو زبدة، وهو ذو طعم هش ومقرمش يذوب في الفم لذلك يقوم الجميع بتحضيره في المنزل وبدون تكاليف كثيرة مثل الأنواع الأخرى، ولا يرتبط هذا البسكوت بشكل معين حيث أن كل شخصية تشكله على حسب الرغبة، لذلك سوف نعرض على جميع متبعين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل بسكوت التمر بدون زبدة أو سمن وشرح كيفية تحضيرها بكل بساطة.

مكونات عمل بسكوت التمر بدون زبدة

يعد بسكوت التمر بدون زبدة من أنواع البسكوتات رائعة الطعم التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وهي كما يلي:-

٣ أكواب ونصف من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الحشوة

مقدار من العجوة.

ملعقة كبيرة من السمن.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف بكل دقة وسهولة على طريقة تحضير بسكوت العجوة الرائع وهذه الطريقة كما يلي:-