“بمكونين فقط”خلطة سوريا لتبييض اليدين في يومين نتيجة فعالة من أول استعمال

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عمر شويل - جدة طبيعية لتبييض اليدين هذا ما يبحث عنه الكثير من السيدات والفتيات مع بداية تغير لون اليدين التي تتأثر بشكل كبير من أشعه الشمس الضارة والحارقة أيضا تبدأ البعض بالبحث عن افضل الخلطات الطبيعية التي تعمل وتساعد على حل تلك المشكلة حيث تعتبر الوصفات الطبيعية من افضل ما يتم استخدامه لتوحيد لون البشرة وإزاله الطبقة الميتة من الجلد وكذلك تعمل على تقشير الجلد والندوب والبقع الداكنة، ومن هذا المنطلق سنقوم معا بسرد افضل الخلطات لتبييض اليدين في يومين.

خلطة لتبييض اليدين في يومين

تختلف الوصفات من واحدة إلى أخري، وجميعها نجدها فعالة ومن بين تلك الوصفات هي النشا والليمون والزبادي ، فلكل مكون من الثلاث مكونات يعمل بمفرده على تفتيح البشرة سريعا، واليكم بعض من الوصفات المجربة.

وصفة الليمون مع النشا لتفتيح البشرة

المكونات:

قطرات من عصير الليمون.

ملعقتان من النشا.

طريقة التحضير

نمزج المكونات معا في وعاء صغير جيدا جدا. نوزع المزيج على اليدين والوجه مع حركات دائرية. يترك المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة حتي يجف. يشطف المزيج من على الوجه بالماء الفاتر. تكرر الوصفة مرين من كل أسبوع.

وصفة الزبادي مع عصير الليمون لتبييض الوجه واليدين في يومين

المكونات:

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقتان من الزبادي.

خطوات تطبيق الخلطة

تخلط المكونات معا في وعاء بلاستيكي. نبدأ بتوزيع الخلطة على الوجه واليدين والرقبة. نترك الخلطة على الوجه واليدين حتي تجف تمام لمدة تصل إلى نصف ساعة. يشطف الوجه واليدين بالماء الدافيء.

النشا مع ماء الورد لتفتيح الوجه واليدين في أسبوع

مع النشا ستحصلين على مقشر فعال للبشرة، حيث يزيل سريعا طبقة الجلد الميتة والداكنة برفق ثم يترك البشرة رطبة ، مع المكونات التالية ستحصلين على بشرة افتح عدة درجات.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة إعداد الوصفة

بعد خلط المكونان معا جيدا جدا. يتم تطبيق الوصفة على الوجه واليدين بقطعة قطن نظيفة. يترك المزيج على الوجه حتي مرور ساعة ثم يشطف من بعدها بالماء الفاتر.

وصفة الحليب لتبييض الوجه سريعا

مع وصفة الحليب ستحصلين على بشرة مثل بشرة الأطفال حيث يحتوي الحليب على الكثير من العناصر المفيدة للبشرة، وعن طريق توزيع كمية مناسبة من الحليب على الوجه ويترك حتي مرور نصف ساعة قبل أن يشطف بعدها بالماء الفاتر، ينبغي أن تكرر الوصفة مرة من كل أسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وصفه عصير الطماطم والنشا لتبييض الوجه واليدين

تعتبر وصفه الطماطم والنشا من الوصفات الطبيعيه التي يمكن استخدامها في تبييض الوجه واليدين بسرعه فائقه سلك لما اكون من الوصفه يعمل سريعا على ازاله الطبقه الميته من الجلد و اخفاء النمش والبقع الداكنة من خلال توزيع ملعقتين من عصير الطماطم مع ملعقتين من النشا وندمجهم جيدا ثم يوزع الخليط على الوجه واليدين ويترك حتى مرور نصف ساعة قبل أن يشرب الماء الفاتر.

فوائد واهمية استخدام الوصفات الطبيعية في بييض البشرة

تعتبر الوصفات الطبيعية هي أفضل الطرق التي يتم استخدامها في تبييض الوجه واليدين، كونها تساعد بشكل سريعا وآمن تماما في تصفيه الوجه وعلاج مشاكل البشرة المتعددة، وبالطبع ذلك بعكس الكريمات الباهظة، التي نجد لها آثار جانبية تزيد من حجم المشكلة وذلك كونها نحتوي على مواد كيماوية ضارة.

وصفة الملح لتقشير الطبقة الميتة من على سطح الجلد لتفتيح فوري

يعد الملح من أفضل الوصفات المجربة التي تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة كونه يستخدم كمقشر طبيعي للطبق. الميتة التي تتكون على سطح الجلد.

المكونات

ملعقة من الملح الخشن.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة