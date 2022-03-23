اصنعي حلوى السميد الزبادي ألذ حلويات رمضان بطعم رائع ومذاق لذيذ

حلوى السميد بالزبادي ، من ألذ أنواع الحلويات التي يمكن إعدادها في شهر رمضان الكريم تمتاز بشكل رائع ومذاق أجمل، حيث اعتاد الكثير على عمل الحلويات باستخدام الكنافة والبسبوسة ولكن يمكن التغير وتقديم أشكال مختلفة لعمل الحلويات باستخدام خليط من دقيق السميد والدقيق الأبيض لتعطي لنا شكل رائع وجميل ومناسب جداً في العزائم وللضيوف، وتعتبر مكونات هذه الوصفة بسيطة جداً وفي متناول الجميع وتحضر في خلال دقائق معدودة فهي لا تحتاج إلي تخمير أو مجهود في تشكيلها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلوى السميد الزبادي بخطوات سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل حلوى السميد بالزبادي

تتكون حلوى السميد من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

كوب من السميد.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة بشر برتقال.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الزبادي.

رشة من الملح.

للتغطية.

كوب من السميد.

فستق مطحون للتزين.

للشربات

2 كوب من السكر الأبيض.

2 كوب من الماء.

عصير نصف حبة من الليمون.

طريقة التحضير

من خلال خطوات سهلة وبسيطة يتم تحضير حلوى السميد بالزبادي والخطوات هي كالآتي:ـ

في طبق كبير نقوم بوضع البيضة مع بشر البرتقال ثم نضيف ملعقة من السكر ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي، حتي يتجانس الخليط تماماً. ثم نضيف نصف كوب من الزيت وملعقة من الزبدة ثم نخفق المكونات حتي يتجانس الخليط تماماً. نضيف الزبادي ونستمر في الخفق ثم نقوم بإضافة السميد ورشة من الملح ونقلب المكونات جيداً. نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم نضيف خليط الدقيق تدريجياً إلي الخليط السابق ونخلط المكونات حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نقوم بتجهيز صينية متوسطة الحجم ثم نقوم بدهنها بالقليل من الزيت حتي تتغطى به تماماً، ثم نحضر طبق به نصف كوب من السميد. ثم نقوم بتشكيل العجينة إلي كرات صغيرة متساوية في الحجم، نقوم بوضع الكرات في السميد حتى تتغطى به تماماً. ثم ترص في الصينية، ثم توضع في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تأخذ لون ذهبي من أسفل ومن أعلى. نخرجها من الفرن ثم تسقى بالشربات البارد تترك في الشربات لمدة ربع ساعة ثم تقلب على الجهة الأخر وتترك لمدة ربع ساعة أخرى حتي تتشرب الشربات من الجهتين. ثم ترص في طبق التقديم وتزن بالفستق ثم تقدم بألف هنا وشفا.

طريقة تحضير الشربات