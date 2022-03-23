طريقة عمل الرغايف المغربية المورقة بقوام هش وطعم لذيذ أحلى من الجاهزة

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الرغايف المغربية ، من أشهر الفطائر المغربية التي يشتهر بها المطبخ العربي، ويطلق عليها المسمن المغربي وهو نوع من المعجنات يتم تحضيره بكل سهولة، ويقدم ساخن بجانب الأطعمة الحلو والحادقة، كما يتميز بشكله المورقة على شكل طبقات متعددة وهشة، ومكوناته اقتصادية وبسيطة ولا يخلو بيت منها، كما يمكن حشوها بالجبنة أو اللحمة وحشوات كثيرة مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الرغايف المغربية المورقة بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهزة. مكونات الرغايف المغربية المورقة سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الزيت. ثلاث أكواب من الدقيق. نصف ملعقه كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الملح. كوب ونصف من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من السكر. نصف كوب من السمنة. نصف كوب من الزيت. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الرغايف المغربية المورقة بقوام هش وطعم لذيذ وشهي وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نخرج العجين من العجان الكهربائي ونضع على سطح مرشوش بالدقيق.

نقوم بعجن العجينة مرة أخرى بواسطة اليد حتى نحصل على قوام متماسك وطري.

نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها على صينية حتى ترتاح.

ثم نحضر سطح متساوي كبيرة الحجم، ثم نقوم بدهنه بخليط الزيت، والسمنة ونفرد عليها كرات العجين.

نقوم بوضع اليد في خليط السمنة والزيت ونفرد جيداً حتى تصبح رقيقة وشفافة.

نطبق كرات العجين بعد فردها من الأطراف حتى تصبح مثل المربع.

نقوم برص الرغايف على الصينية بعد الانتهاء من الكمية كلها. طريقة تسوية الرغايف المغربية المورقة سوف نتعرف على أسهل طريقة لتسوية المسمن المغربية وهى كالتالي:- نحضر مقلاة كبيرة ونضع على النار ونتركها حتى تسخن جيداً. نهدئ النار قليل ثم نقوم بوضع الفطائر على المقلاة ونقلب من حين لآخر حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل. ثم نخرج المسمن من الطاسة ونضعه على طبق التقديم ونقدمه ساخن بجانب العسل والجبنة بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل الرغايف المغربية بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات ناجحة وهى كما يلي:- خلط المكونات الجافة مع بعضها.

إضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسطة وطرية.

دهن السطح بقليل من الزيت والسمنة حتى لا يلتصق.

تسخين الطاسة جيداً قبل وضع الرغايف.

استخدام القليل من الخميرة حتى نجعلها هشة وجميلة.

ترك العجين يرتاح قبل التقطيع. عمر شويل - جدة طريقة عمل الرغايف المغربية المورقة بقوام هش وطعم لذيذ أحلى من الجاهزة - ثقفني

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