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عمر شويل - جدة طريقة عمل بيترا الخلاط سريعة التحضير في 10 دقائق فقط، نشارك معكم من خلال موضوعنا اليوم وصفة سحرية لتحضير أسرع بيترا بإمكانيات بسيطة وطعم رائع، حيث أن عجينة اليوم هي واحدة من ألذ الوصفات المنقذة في حالة عدم استطاعتك تحضير وجبة دسمة، كما أنها عجينة سريعة التحضير ولن تأخذ منك وقت أو مجهود، عجينة هشة بطعم لذيذ يمكنك استخدامها لمعجنات شهر رمضان إذا كنتم تحبون سحور مختلف وسريع.

طريقة عمل بيترا الخلاط

مقادير العجينة السريعة المستخدمة في وصفتنا اليوم هي:

2 كوب دقيق بمقدار 250 جرام.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة + ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

رشة زعتر / روزماري.

2 ملعقة كبيرة حليب مجفف.

2 مثلث جبنة أو ملعقتين جبن كريمي أو كريمة سائلة.

2 كوب دقيق بمقدار 250 جرام يضاف في المرحلة الثانية من العجن.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ولإعداد صلصة البيتزا سوف نحتاج إلى المقادير التالية:

2 ملعقة كبيرة كاتشب.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

رشة ريحان / زعتر.

رشة ملح/ سكر.

في الخلاط الكهربائي نضف الدقيق والماء الدافئ مع إضافة الحليب المجفف والجبن الكريمي، ثم نضف الخميرة والملح مع إضافة البيكنج بودر ورشة من الزعتر والروزماري، ثم نخلط جميع المكونات جيداً لمدة دقيقتين وبعد ذلك نسكب هذا الخليط في وعاء عميق ونتركه جانباً لمدة 10 دقائق، وبعد أن يرتفع الخليط قليلاً نقوم بإضافة الدقيق ثم نجمع العجين قليلاً وبعدها نقوم بالعجن يدوياً لمدة 10 دقائق، ثم نضع القليل من الزيت في وعاء ونضع العجين مع وضع القليل من الزيت على سطح العجين، ثم نغطي الوعاء ونترك العجين ليختمر لمدة 10 دقائق.

بيترا الخلاط سريعة التحضير

ومن جانب آخر نحضر صلصة البيتزا بإضافة الكاتشب ومعجون الطماطم إلى وعاء، ثم نضف زيت الزيتون ومفروم الثوم مع إضافة رشة الريحان والزعتر كما نضف رشة ملح وسكر، ثم نخلط جيداً وبعدها نضع هذا الخليط في الميكروويف لمدة دقيقة ونصف فقط وبعدها تصبح جاهزة للاستخدام، نأخذ العجين ونقسمه إلى 4 أجزاء أو على حسب مقاس الصينية المستخدمة، ثم نحضر الصينية ونضع بها القليل من الزيت مع رشة من السميد.

قومي مباشرة بوضع العجين بالصينية ثم قومي بفرده مع تحديد أطراف العجين، ثم نصنع ثقوب في العجين باستخدام الشوكة وبعدها نوزع صلصة الطماطم، ثم نضع جبن مودزريلا أو أي نوع آخر ونضع على السطح شرائح زيتون اسود وبسطرمة، ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة عالية رف أسفل لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بتقطيعها وتصبح جاهزة للتقديم.