اصنعي الهريسة السورية بالمكسرات بطعم لذيذ أحلى من محلات الحلواني

الهريسة السورية بالمكسرات ، من أجمل وأشهر الحلويات العربية، التي تختلف طريقة صنعها من بلد لآخر، ومكوناتها بسيطة وسهلة وتستطيع ربات البيوت القيام بعملها بكل سهولة، وتجد عليها إقبال كبير من الناس وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي تعطي الطاقة والحيوية أثناء النهار، كما تتميز بقوامها الدائب وشكلها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الهريسة السورية بالمكسرات بطعم لذيذ وشهي أحلى من محلات الحلواني.

مكونات الهريسة السورية بالمكسرات

تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٣ أكواب من السميد الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ربع كوب سمنة.

ثلاث أكواب من الشربات الساخن.

طبق كبير من المكسرات المشكلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الهريسة السورية بالمكسرات بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها السميد، ثم نقوم بإضافة السمنة إليه ونقلب بواسطة اليد حتى نحصل على خليط متفتت مثل الرملة. نقوم بإضافة السكر، والحليب البودرة، والبيكنج بودر للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة نصف كمية الشربات الساخن على الخليط ونقلب بملعقة خشبية حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نغطي الوعاء ونتركه لمدة ثلاث ساعات حتى يرتاح تماماً. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ونرشها بقليل من الدقيق. نقوم بإحضار الخليط ونضعه داخل الصينية ونقوم بتوزيعه جيداً. نقوم برش المكسرات على وجه الصينية، ونقوم بتقطيعها إلي مربعات متوسطة الحجم. ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى تصبح ذهبية اللون. بعد أن تكتسب اللون الذهبي الجميل، نقوم بإضافة نصف كمية الشربات الساخن عليها حتى نسقيها جيداً. نترك الصينية تبرد تماماً، ثم نرص قطع الهريسة على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل الهريسة السورية بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-