نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للألم.. الفازلين لازالة الشعر بطريقة غير تقليدية أقوى بديل لليزر ووفري فلوسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجهل الكثيرون استخدامات الفازلين لازالة الشعر بفاعلية وأمان وبدون ألم حيث يفضل البعض استخدام الفازلين باعتباره إحدى المواد الطبيعية النقية الآمنة على البشرة نظرًا لعدم احتوائه على أي شوائب، تتعدد استخدامات الفازلين سواء في ترطيب البشرة وعمل بعض الكريمات ومزيلات العرق لذا يلجأ الكثير من أصحاب البشرة الجافة إلى استخدامه خاصة في فصل الشتاء.

الفازلين لازالة الشعر

الفازلين من المواد الطبيعية التي تعددت استخداماتها وأهمها قدرته الكبيرة على إزالة الشعر بشكل نهائي وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

التخلص من الشعر الزائد

يمكن تحضير وصفة إزالة الشعر الزائد بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، وهي كالتالي:

المكونات

ملعقة واحدة من دقيق الحمص المطحون.

½ ملعقة من الكركم.

3 ملاعق كبيرة من لبن البودرة.

مقدار من الفازلين.

الطريقة

أولا تخلط المكونات السابقة جيدًا حتى تتحول إلى عجينة متماسكة.

بعد ذلك تفرد العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها مع مراعاة فرد العجينة في اتجاه الشعر.

ثم تترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى تجف تمامًا.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل نزع العجينة عكس اتجاه الشعر.

بعد ذلك تغسل المنطقة بالماء ثم تجفف جيدًا بمنشفة قطنية ناعمة.

إزالة الشعر نهائياً

يفضل الكثيرون تطبيق هذه الوصفة لقدرتها على إزالة الشعر وتفتيح المناطق الداكنة، تحتاج هذه الوصفة إلى توفر التالي:

المكونات

ملعقة من نشا الذرة.

2 ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

القليل من عصير الليمون.

مقدار من الفازلين.

الطريقة

أولا يخلط مقدار الليمون والنشا واللبن البودرة جيدًا حتى يمتزجان تمامًا.

بعد ذلك يضاف العسل والفازلين إلى الخليط السابق وتمزج المكونات حتى يتحول إلى عجينة متماسكة.

ثم يوزع الخليط على الأماكن المراد نزع الشعر منها وتترك لمدة عشرة دقائق.

يلاحظ إزالة الشعر بمجرد نزع العجينة عكس اتجاه الشعر.

بعد ذلك يتم شطف المنطقة بماء فاتر.

يفضل ترطيب المنطقة بالقليل من الفازلين.

في نهاية مقال الفازلين لإزالة الشعر حيث تم توضيح العديد من الوصفات الطبيعية القادرة على إزالة الشعر من الجسم كله باستخدام الفازلين بدلًا من استخدام بعض المستحضرات الكيميائية الضارة، أشار البعض إلى فعالية الفازلين في تفتيح المناطق الداكنة وإزالة الاسمرار.